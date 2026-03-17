La situación de la selección de Irán aún no se ha aclarado. Autoridades de aquel país indican que negocian con la FIFA para que sus partidos se jueguen en México, mientras la FIFA ya respondió que los encuentros se desarrollarán conforme a lo planeado, tras el sorteo del Mundial 2026 que se realizó en el pasado mes de diciembre de 2025.

La selección de Irán está encuadrada en el Grupo G del Mundial, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. El duelo contra los “Faraones” es considerado el “Partido del Orgullo”, que los iraníes han mencionado que no tienen interés que se juegue con los colores del arcoíris.

Dos partidos de la selección de Irán se jugarán en el Estadio Los Ángeles Mexsport

Los partidos de la Fase de Grupos de la selección de Irán se jugarán en Estados Unidos, dos en Los Ángeles y uno en Seattle.

ASÍ ES EL CALENDARIO DE IRÁN EN EL MUNDIAL 2026:

- Lunes 15 de junio: Irán vs. Nueva Zelanda / 19:00 horas / Los Ángeles.

Irán vs. Nueva Zelanda / 19:00 horas / Los Ángeles. - Domingo 21 de junio: Bélgica vs. Irán / 13:00 horas / Los Ángeles.

Bélgica vs. Irán / 13:00 horas / Los Ángeles. - Viernes 26 de junio: Egipto vs. Irán / 21:00 horas / Seattle.

FIFA dice estar en contacto con todas las federaciones Reuters

Por la mañana del martes 17 de marzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abrió la posibilidad de que los partidos de Irán se jueguen en nuestro país, pero todo dependerá de la decisión de la FIFA.

“Lo están viendo con la FIFA si es factible, porque iban a ir a Estados Unidos; si pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos. México tiene relación con todos los países del mundo, entonces vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí se informaría”, señaló.

Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que la selección de Irán es bienvenida, pero no debería de estar ahí por su seguridad.