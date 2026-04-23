Chivas dispara sin pólvora y Milito  defiende a su ofensiva tras el 0-0 con Necaxa en la Liga MX

En Aguascalientes, el Guadalajara no solo enfrentó a un Necaxa rocoso; desafió a su propia historia. El empate sin goles en el Estadio Victoria podrá parecer un trámite soso para el espectador casual, pero en los libros de contabilidad del club, representa la cima con 35 unidades. Jamás, en la era de los torneos cortos, el Rebaño había recolectado tanto botín, superando las barreras de 1997, 1998, 2004 y aquel 2023 de Paunovic.

Sin embargo, para Gabriel Milito, el futbol no se explica sólo con puntos, sino con ocupación de espacios y lecturas de tablero. A pesar de no amarrar el liderato, que ahora pende de un hilo ante el acecho de Pumas, , el técnico argentino se mostró satisfecho con la seriedad de un equipo que, incluso rotando piezas, mantuvo la fisonomía competitiva.

Era un partido que no invitaba a una presión alta en nuestra salida, sobre todo en los primeros momentos. Aun así, el equipo leyó bien el contexto. Apostamos por iniciar en corto, atraer el mano a mano y después encontrar al nueve. Dentro de lo que permitía el juego, se ejecutó con bastante claridad", sostuvo Milito en conferencia.

Milito contento con su ofensiva pese a no marcar

Chivas llenó el estadio, pero el poste vació el grito de gol. Gael Sandoval reventó el metal en el epílogo y Hugo Camberos perdonó con el arco abierto tras una intervención de Unsain. Fue un dominio de matices, donde Milito movió sus piezas buscando fisuras en el sistema de Martín Varini.

El plan ofensivo tuvo variantes. Primero buscamos a Efra y a Richie por dentro, atacando la espalda de sus contenciones. Ahí encontramos espacios. Efra tuvo 2 o 3 acciones claras en el primer tiempo, recibiendo a la espalda y finalizando. Richie también generó peligro, moviéndose de adentro hacia afuera, ganando profundidad y enviando centros con intención", detalló el estratega.

Con el paso de los minutos, el partido mutó. Necaxa, un equipo que navega en la intrascendencia protegida por la falta de descenso, intentó cerrar los caminos con una línea de cinco. Milito, fiel a su estilo analítico, respondió ajustando las alturas de sus laterales.

Sabíamos que si Cotorro se proyectaba, su extremo iba a retroceder y podían armar línea de 5. También que Raúl Martínez iba a cerrarse sobre Efra, algo que terminó ocurriendo. En ese punto ajustamos. Elevamos más la posición de Cotorro para empujar al rival hacia su propio campo, obligarlo a defender más cerca de su área y alargarle los recorridos en transición".

El fin de la espera para Whalley

La noche también marcó un hito personal. Tras tres años de sombra y participaciones periféricas en torneos binacionales, Óscar Whalley finalmente pisó el césped en un partido de Liga MX. Milito le otorgó la confianza para dar descanso a Raúl Rangel, el guardián nacional del futuro. Whalley cumplió, manteniendo el cero en una aduana que, aunque no entregó el liderato definitivo, confirmó que este Guadalajara tiene tanto fondo de armario como ambición táctica.

Ahora, el tren del liderato espera por su última parada ante Tijuana. Chivas tiene la marca, pero Milito quiere el trono.