¿Cuándo volverá a correr Isaac del Toro en México? La fecha que ilusiona a todo un país

Después de tres semanas en las que México despertó antes del amanecer para seguir el Tour de Francia, la pregunta ya no es qué tan lejos puede llegar Isaac del Toro. La incógnita ahora es saber ¿cuándo volverá a correr frente a su gente?

El tercer lugar en el Tour de Francia y el maillot blanco convirtieron al ciclista de Ensenada en un fenómeno deportivo que trasciende al ciclismo. Lo mismo cautivó a aficionados de toda la vida que a miles de personas que, por primera vez, aprendieron qué significa ser gregario, vestir un maillot de líder o sufrir en un puerto de montaña.

La buena noticia es que la espera podría no ser tan larga. Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista de México (federación de ciclismo en nuestro país), contó a Excélsior que el organismo trabaja para que el Campeonato Nacional de 2027 se dispute durante el primer trimestre del año, una decisión pensada para aumentar las posibilidades de contar con Isaac del Toro.

El siguiente Campeonato Nacional será en 2027 y lo más probable es que sea en el primer trimestre del año, que creemos que son las mejores fechas para que todos los ciclistas mexicanos puedan estar disponibles, por supuesto incluido Isaac", explicó Bernardo de la Garza.

¿Por qué 2027 puede marcar el regreso de Isaac del Toro?

La Federación modificó la ventana del Campeonato Nacional para ajustarse al calendario internacional de los corredores que militan en equipos europeos.

De la Garza explicó que el objetivo es colocar la carrera en una fecha en la que los principales ciclistas mexicanos aún no estén inmersos en la exigente temporada de clásicas y Grandes Vueltas.

Creemos que lo que más probabilidad tiene de que eso ocurra es hacerlo a principio de año", señaló.

Sería la primera oportunidad para que el público mexicano vea nuevamente al corredor que acaba de escribir la página más brillante en la historia del ciclismo nacional desde que participó a finales del año pasado en el Nacional de Ensenada.

¿También regresará la Vuelta a México?

La planes no termina con el Campeonato Nacional. La Federación mantiene vivo el proyecto para revivir la Vuelta a México, una competencia que desapareció del calendario internacional y que ahora busca regresar con aval de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Estamos trabajando a la par con el tema de la Vuelta en México. Vamos por buen camino. Nuestro interés es hacerlo en enero del año que viene", afirmó De la Garza.

Aunque reconoció que todavía existen detalles por resolver, aseguró que el objetivo sigue siendo organizar la carrera en enero de 2027. En caso de no concretarse, el proyecto se aplazaría para 2028.

La intención es que la competencia tenga una categoría suficientemente atractiva para convocar a los mejores equipos del mundo.

¿Podría venir Tadej Pogačar a México?

La posibilidad parece lejana, pero ya no imposible.

Después del Tour de Francia quedó en evidencia la estrecha relación que construyeron Isaac del Toro y Tadej Pogačar dentro del UAE Team Emirates-XRG. El esloveno no sólo respaldó al mexicano durante la carrera, también celebró públicamente sus actuaciones y ambos protagonizaron una de las historias más comentadas del pelotón.

Para De la Garza, esa conexión abre una puerta que hace apenas unos meses parecía inimaginable.

Sería buenísimo tener la visita de quizá el mejor ciclista que ha existido en la historia del deporte, tenerlo en nuestro país rodando con su amigo y su compañero", comentó.

Incluso recordó que Pogačar pareció sentirse especialmente agradecido por el apoyo que recibió de los aficionados mexicanos durante el Tour.

"Ojalá que sí tengamos la visita de Pogačar y, si es dentro de la Vuelta, imagínate, sería una locura", añadió. Isaac del Toro ya cambió al ciclismo mexicano

Más allá de los resultados, la Federación considera que el mayor triunfo del bajacaliforniano apenas comienza.

De la Garza aseguró que Del Toro reúne cualidades que pocas veces se habían visto en un ciclista mexicano: talento, disciplina, fortaleza mental y capacidad para sobreponerse a la adversidad.

Nunca habíamos tenido un ciclista que reuniera todas estas condiciones", afirmó.

Pero su mayor aportación, considera, no está en el podio del Tour.

Se convierte en una figura aspiracional de un tamaño muy grande. Va a hacer que haya más niños queriendo emularlo y más padres fomentando el ciclismo en sus hijos."

Ese quizá sea el verdadero legado del joven de Ensenada. El Tour de Francia terminó en París, pero el fenómeno Isaac del Toro apenas comienza en México. Y si los planes se cumplen, el próximo capítulo podría escribirse muy pronto, sobre carreteras mexicanas y con miles de aficionados alentando al hombre que convirtió un deporte de nicho en una conversación nacional.