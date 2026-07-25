Isaac del Toro roza la historia: campeón virtual de los Jóvenes y tercero del Tour

Isaac del Toro es campeón virtual de los Jóvenes y tercero general en su debut en el Tour de Francia, mientras que Tadej Pogacar tuvo una gran muestra de compañerismo con el mexicano y conservó el "maillot" amarillo. El ecuatoriano Richard Carapaz ganó la etapa reina y líder de la montaña. Sepp Kuss ganó el Premio de Combatividad, pero antes se impactó contra el muro de protección en los últimos kilómetros.

Solo queda una etapa para el fin del Tour de Francia y se formalicen los lugares. El de Ensenada, Baja California, terminó quinto en la Etapa 20 para estar cerca de hacer historia, en ser el primer mexicano en el podio general de “La Grande Boucle”.

Tadej Pogacar cumplió la tarea de ser el mejor gregario para Isaac del Toro en la Etapa reina del Tour de Francia 2026 Reuters

Isaac del Toro lució por décimo día con el “maillot” blanco, como líder de la Clasificación de los Jóvenes, con ventaja de 24 segundos sobre el prodigio galo Paul Seixas y a 3’18” de Lenny Martínez.

La primera fuga en la Etapa reina sólo duró 18 kilómetros, debido a que el pelotón la controló.

Durante el recorrido se suscitaron varias caídas: las de Tiesj Benoot sin consecuencias físicas, la de Ilan van Wilder en el descenso del Col de la Croix de Fer y la de Thymen Arensman, quien recibió asistencia médica.

Tadej Pogacar no dejó solo a Isaac del Toro en la Etapa reina del Tour de Francia 2026 Reuters

Unos kilómetros después, el Tour de Francia oficializó los abandonos del alemán Pascal Ackermann (que no terminó su tercer Grande Boucle) y de Ilan van Wilder.

Richard Carapaz lanzó su ofensiva para ganar los 20 puntos en Col de la Croix de Fer, seguido de Valentin Paret-Peintre (15 puntos) y Davide Piganzoli (12 puntos).

Por su parte, Mads Pedersen ganó las 25 unidades del Sprint intermedio en Saint-Julien-Mont-Denis, con lo que proclama como campeón virtual de puntos, debido a que sólo quedan pocos puntos en juego.

Los ciclistas que fueron en el grupo de cabeza de carrera empezaron a sufrir en el Col du Télégraphe. Matteo Jorgenson, Mads Pedersen, Bruno Armirail y Valentin Paret-Peintre fueron algunos de los corredores que bajaron las "revoluciones".

Richard Carapaz ganó la Etapa reina del Tour de Francia 2026 Reuters

El ecuatoriano Richard Carapaz se vio sólido y defendió su liderato en la montaña, luego de sumar los 10 puntos en el Col du Télégraphe y los del Col du Galibier para ser el campeón virtual de la montaña.

Con menos de 60 kilómetros por correrse, Tadej Pogacar impulsó el ritmo para distanciarse, junto a Isaac del Toro, Remco Evenepoel, Paul Seixas y Lenny Martinez. El esloveno fue el mejor gregario del mexicano.

A 17 kilómetros de la meta, Isaac del Toro y Tadej Pogacar se pusieron de acuerdo para lanzar su ataque. El esloveno esperó al mexicano y juntos cruzaron la meta, mientras que Richard Carapaz lo hizo primero.

EL TOP 5 DE LA ETAPA REINA DEL TOUR DE FRANCIA: