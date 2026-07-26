De pensar en el retiro al podio del Tour de Francia: el accidente que cambió la carrera de Isaac del Toro

Antes de convertirse en la gran revelación del ciclismo mundial, Isaac del Toro estuvo convencido de que su carrera podía terminar antes de empezar.

Tenía apenas 18 años cuando una caída en un entrenamiento en Italia le provocó una fractura de fémur. Estaba a miles de kilómetros de Ensenada, Baja California, sin un contrato en el WorldTour, con recursos económicos limitados y lejos de su familia. Permaneció 16 días hospitalizado, enfrentando no solo una de las lesiones más graves para un ciclista, sino también la incertidumbre sobre su futuro.

En una entrevista concedida a The Athletic, publicación de The New York Times, Del Toro recordó que aquellos días fueron los más difíciles de su vida.

Estaba bastante débil. No recuerdo mucho de los primeros cuatro días, pero me di cuenta de que, aunque había gente a mi alrededor, estaba solo. Tuve mucho tiempo para decidir qué hacer", relató.

Isaac del Toro sufrió una fractura de fémur que lo hizo pensar en el retiro Instagram: Isaac del Toro

Del Toro contempló el retiro

Durante esa recuperación contempló seriamente abandonar el ciclismo y regresar a México. Temía que la lesión comprometiera para siempre la posibilidad de llegar al máximo nivel y conseguir un contrato profesional en Europa.

Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario.

La experiencia terminó fortaleciendo su determinación. Apenas tres semanas después de salir del hospital regresó al mismo descenso donde había sufrido el accidente. No buscaba una revancha deportiva. Quería vencer el miedo.

Esa ruta fue una de las sensaciones más intensas que he experimentado en mi vida", explicó al medio estadounidense. "Cada vez que paso por allí siento algo que moldea la mentalidad que quiero para todo. Me recuerda lo rápido que pasa la vida y lo mucho que necesito apreciar cada momento".

Aquella decisión marcó un punto de inflexión.

Menos de cuatro años después, Del Toro dejó de ser el joven que dudaba si volver a competir para convertirse en una de las grandes figuras del UAE Team Emirates. Tras sorprender en el Giro de Italia y consolidarse como una de las promesas más importantes del pelotón internacional, el mexicano llegó a su debut en el Tour de Francia y se colocó en posición de subir al podio y conquistar el maillot blanco como el mejor ciclista joven de la competencia.

Su mentalidad volvió a quedar en evidencia durante la etapa 15 del Tour.

Cuando Jonas Vingegaard sufrió una caída frente al grupo de favoritos, Del Toro optó por sacrificar su propia trayectoria para evitar que el accidente alcanzara a su líder, Tadej Pogačar. El mexicano terminó en el suelo, se levantó con visibles gestos de dolor y continuó la carrera.

Lejos de perder tiempo, completó uno de los ascensos más exigentes del recorrido y cruzó la meta tercero de la etapa, manteniéndose junto a los principales aspirantes al podio.

He vivido muchas situaciones similares en mi carrera. Simplemente intenté hacer lo mejor para el equipo porque era una situación bastante arriesgada", explicó también a The Athletic.

El ciclista que alguna vez creyó que una fractura de fémur había terminado con su sueño europeo es hoy uno de los corredores más sólidos en Europa y el ganador del maillot blanco del Tour. Lo que hace cuatro años parecía el final terminó convirtiéndose en el inicio de una historia que ya ocupa un lugar entre las más importantes del deporte mexicano