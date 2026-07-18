La recompensa al esfuerzo tuvo frutos. Isaac del Toro le ganó en el sprint final a Paul Seixas y Jonas Vingegaard para hacerse con el segundo puesto de la Etapa 14 del Tour de Francia 2026, por lo que escaló un puesto para estar dentro del Top 7.

A su vez, el ciclista mexicano de 22 años se mantiene en el tercer puesto de la Clasificación de los Jóvenes del Tour, que es liderado ahora por Paul Seixas de 19 años, seguido de Juan Ayuso de 23 años.

Isaac del Toro logró su tercer podio en el Tour de Francia 2026 Reuters

Cuando estuvo en riesgo el “maillot” de montaña, Tadej Pogacar dio otra exhibición de poder al ganar la Etapa 14 y, de paso, seguir como líder en esta Clasificación con 52 puntos. El francés Valentin Paret-Peintre está a nueve puntos del esloveno.

En la denominada Curva del Búho, Tadej Pogacar lanzó su ataque demoledor y está en un grupo selecto, al colocarse como el cuarto ciclista con más victorias de etapa, con 25, quedando solo por delante Mark Cavendish (35), Eddy Merckx (34) y Bernard Hinault (28).

ISAAC DEL TORO ESCALA AL TOP 7 DEL TOUR DE FRANCIA (ETAPA 14):

1. Tadej Pogacar = 51:18:28”.

2. Jonas Vingegaard = +04:30”.

3. Remco Evenepoel = +5:04”.

4. Paul Seixas = +5:19”.

5. Juan Ayuso = +5:22”.

6. Florian Lipowitz = +5:44”.

7. Isaac del Toro = +5:50”.

8. Mattias Skjelmose = +7:35”.

9. Tom Pidcock = +7:59”.

10. Lenny Martínez = +8:25”.

Isaac del Toro recibe el apoyo de aficionados mexicanos en la Etapa 15 del Tour de Francia 2026

ASÍ QUEDÓ ISAAC DEL TORO EN LAS ETAPAS DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

- Etapa 1: Sexto lugar.

- Etapa 2: Primer lugar.

- Etapa 3: noveno lugar.

- Etapa 4: Lugar 34.

- Etapa 5: Lugar 32.

- Etapa 6: Tercer lugar.

- Etapa 7: Lugar 57.

- Etapa 8: Lugar 46.

- Etapa 9: Lugar 13.

- Etapa 10: Octavo lugar.

- Etapa 11: Lugar 49.

- Etapa 12: 59.

- Etapa 13: Lugar 39.

- Etapa 14: Segundo lugar.