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Isaac del Toro, EN VIVO la etapa 10 del Tour de Francia 2026

Sigue los detalles de la etapa 10, donde el mexicano Isaac del Toro se encuentra en el tercer lugar general

Por: Arturo López

Isaac del Toro, etapa 10 del Tour de Francia 2026
Isaac del Toro, etapa 10 del Tour de Francia 2026Reuters
ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA
76 KmRECORTAN DISTANCIAS

El pelotón está a 45 segundos de los cabeza de carrera (Harold Tejada y Javier Romo)

El UAE encabeza el pelotón que tiene la mira a los perseguidores y los cabeza de carrera
El UAE encabeza el pelotón que tiene la mira a los perseguidores y los cabeza de carreraReuters
90 Km¿DÓNDE VA ISAAC DEL TORO?

El mexicano sigue en el pelotón, con la mira en el grupo de perseguidores que va adelante y los cabeza de carrera

90 KmSUFRE PROBLEMA MECÁNICO

Kevin Vauquelin se desprendió del grupo de fuga por un tema en su bici

94 KmSOBRESALEN EN EL DESCENSO

El colombiano Harold Tejada y el español Javier Romo se desprenden el grupo de fuga y quedan como cabeza de carrera

96 KmSE OTORGARON LOS PUNTOS EN EL PRIMER PUERTO DE MONTAÑA:

  1. Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) = 2 puntos.
  2. Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) = 1 punto.
100 KmINICIA EL PRIMER PUERTO DE MONTAÑA

Los ciclistas ya están en Côte de Pailherols, con 3 kilómetros de subida; da 1 y 2 puntos

102 Km¿DÓNDE VA ISAAC DEL TORO?

El mexicano está en el pelotón, que se encuentra a 55 del grupo de fuga, compuesto por 31 corredores

La Etapa 10 del Tour de Francia tiene siete puertos de montaña
La Etapa 10 del Tour de Francia tiene siete puertos de montañaReuters
104 KmAUMENTA LA DISTANCIA

El grupo de carrera de 31 ciclistas tiene una ventaja de 48 segundos sobre el pelotón

105 KmQUIEREN PONER ORDEN

El equipo del UAE Team, donde están Isaac del Toro y Tadej Pogacar, lidera el pelotón

110 KmNUEVO ATAQUE

Un grupo de 31 corredores comenzó la ofensiva y le sacan 24 segundos al pelotón, éste último donde va Isaac del Toro

121 Km¿DÓNDE VA ISAAC DEL TORO?

El mexicano se encuentra en el pelotón, que no ha permitido fugas

Varios intentos de fuga, duran unos kilómetros y el pelotón los controla en la Etapa 10 del Tour de Francia 2026
Varios intentos de fuga, duran unos kilómetros y el pelotón los controla en la Etapa 10 del Tour de Francia 2026Reuters
127 KmNUEVA NEUTRALIZADA

El pelotón no dejó que los 11 corredores se escaparan y la les dieron alcance

LOS PUNTOS QUE SE REPARTIERON EN EL SPRINT INTERMEDIO:

  1. Mads Pedersen = 25 puntos.
  2. Max Kanter = 20 puntos.
  3. Biniam Girmay = 16 puntos.
  4. Jasper Philipsen = 14 puntos.
  5. Michael Matthews = 12 puntos.
  6. Mathieu van der Poel = 10 puntos.
  7. Harold Tejada = 9 puntos.
  8. Antonio Tiberi = 8 puntos.
  9. Quinten Hermans = 7 puntos.
  10. Liam Slock = 6 puntos.
  11. Einer Rubio = 5 puntos.
  12. Tim Wellens = 4 puntos.
  13. Kévin Vauquelin = 3 puntos.
  14. Per Strand Hagenes = 2 puntos.
  15. Hugo Page = 1 punto.
134 KmSE DA UNA FUGA

Después del Sprint intermedio, un grupo de 11 corredores emprendieron la ofensiva, sacándole 12 segundos al pelotón

140 KmPRIMER 'AGARRÓN'

Mads Pedersen y Kanter libraron una batalla por hacerse de los puntos que otorga el Sprint intermedio, siendo el 'maillot' verde el que cruzó primero la meta

142 KmSE VIENE EL SPRINT INTERMEDIO
El pelotón neutralizó los intentos de fuga en el inicio de la Etapa 10 de Tour de Francia 2026
El pelotón neutralizó los intentos de fuga en el inicio de la Etapa 10 de Tour de Francia 2026Reuters
152 KmLO NEUTRALIZAN.

El pelotón ya alcanzó a Ben O'Connor y Mads Pederse, que sufrió un problema mecánico, ya aparece al frente

157 KmOTRO ATAQUE

El australiano Ben O'Connor (Jayco Alula) se pone como cabeza de carrera, pero 7 segundos atrás tiene al pelotón

110 KmCAMBIO DE BICI PARA MADS PEDERSEN

¡QUÉ RAPIDEZ! El 'maillot' verde sufrió un problema mecánico, pero lo resolvió en segundos. 

05:18 Hrs¡¡¡INICIA LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA!!!
BAJA ANTES DE LA ETAPA 10

El italiano Matteo Trentin, ganador de tres etapas en esta prueba, no tomó la salida, debido a que se levantó con fiebre, informó el equipo Tudor

LOS PUERTOS DE MONTAÑA QUE TENDRÁ:

  • Cote de Pailherols, de Categoría 3, con 3 km de subida. Ubicada en el Km 68 del recorrido.
  • Col de La Griffoul, de Categoría 2, con 5.9 km de subida. Ubicada en el Km. 97.3.
  • Col de Prat de Bouc, de Categoría 3, con 3.1 km de subida. Ubicada en el Km 103.8.
  • Cote de Murat, de Categoría 3, con 5.2 km de subida. Ubicada en el Km 118.8.
  • Puy Mary – Pas de Peyrol, de Categoría 1, con 7.8 km de subida. Ubicada en el Km 135.7.
  • Col de Pertus, de Categoría 1, con 4.4 km de subida. Ubicada en el Km 152.1.
  • Col de Font de Cere, de categoría 3, con 3.1 km de subida. Ubicada en el Km 163.9.

La etapa 10 inicia en Aurillac y tiene como meta en Le Lioran, con una longitud de 166.6 kilómetros, a 3,900 metros de latitud

La etapa de este martes 13 de julio es ideal para Isacar del Toro y también para Tadej Pogacar, líder de esta Clasificación

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la etapa 10 del Tour de Francia 2026!

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