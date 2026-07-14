Isaac del Toro, EN VIVO la etapa 10 del Tour de Francia 2026
Sigue los detalles de la etapa 10, donde el mexicano Isaac del Toro se encuentra en el tercer lugar general
El pelotón está a 45 segundos de los cabeza de carrera (Harold Tejada y Javier Romo)
El mexicano sigue en el pelotón, con la mira en el grupo de perseguidores que va adelante y los cabeza de carrera
Kevin Vauquelin se desprendió del grupo de fuga por un tema en su bici
El colombiano Harold Tejada y el español Javier Romo se desprenden el grupo de fuga y quedan como cabeza de carrera
- Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) = 2 puntos.
- Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) = 1 punto.
Los ciclistas ya están en Côte de Pailherols, con 3 kilómetros de subida; da 1 y 2 puntos
El mexicano está en el pelotón, que se encuentra a 55 del grupo de fuga, compuesto por 31 corredores
El grupo de carrera de 31 ciclistas tiene una ventaja de 48 segundos sobre el pelotón
El equipo del UAE Team, donde están Isaac del Toro y Tadej Pogacar, lidera el pelotón
Un grupo de 31 corredores comenzó la ofensiva y le sacan 24 segundos al pelotón, éste último donde va Isaac del Toro
El mexicano se encuentra en el pelotón, que no ha permitido fugas
El pelotón no dejó que los 11 corredores se escaparan y la les dieron alcance
- Mads Pedersen = 25 puntos.
- Max Kanter = 20 puntos.
- Biniam Girmay = 16 puntos.
- Jasper Philipsen = 14 puntos.
- Michael Matthews = 12 puntos.
- Mathieu van der Poel = 10 puntos.
- Harold Tejada = 9 puntos.
- Antonio Tiberi = 8 puntos.
- Quinten Hermans = 7 puntos.
- Liam Slock = 6 puntos.
- Einer Rubio = 5 puntos.
- Tim Wellens = 4 puntos.
- Kévin Vauquelin = 3 puntos.
- Per Strand Hagenes = 2 puntos.
- Hugo Page = 1 punto.
Después del Sprint intermedio, un grupo de 11 corredores emprendieron la ofensiva, sacándole 12 segundos al pelotón
Mads Pedersen y Kanter libraron una batalla por hacerse de los puntos que otorga el Sprint intermedio, siendo el 'maillot' verde el que cruzó primero la meta
El pelotón ya alcanzó a Ben O'Connor y Mads Pederse, que sufrió un problema mecánico, ya aparece al frente
El australiano Ben O'Connor (Jayco Alula) se pone como cabeza de carrera, pero 7 segundos atrás tiene al pelotón
¡QUÉ RAPIDEZ! El 'maillot' verde sufrió un problema mecánico, pero lo resolvió en segundos.
El italiano Matteo Trentin, ganador de tres etapas en esta prueba, no tomó la salida, debido a que se levantó con fiebre, informó el equipo Tudor
- Cote de Pailherols, de Categoría 3, con 3 km de subida. Ubicada en el Km 68 del recorrido.
- Col de La Griffoul, de Categoría 2, con 5.9 km de subida. Ubicada en el Km. 97.3.
- Col de Prat de Bouc, de Categoría 3, con 3.1 km de subida. Ubicada en el Km 103.8.
- Cote de Murat, de Categoría 3, con 5.2 km de subida. Ubicada en el Km 118.8.
- Puy Mary – Pas de Peyrol, de Categoría 1, con 7.8 km de subida. Ubicada en el Km 135.7.
- Col de Pertus, de Categoría 1, con 4.4 km de subida. Ubicada en el Km 152.1.
- Col de Font de Cere, de categoría 3, con 3.1 km de subida. Ubicada en el Km 163.9.
La etapa 10 inicia en Aurillac y tiene como meta en Le Lioran, con una longitud de 166.6 kilómetros, a 3,900 metros de latitud
La etapa de este martes 13 de julio es ideal para Isacar del Toro y también para Tadej Pogacar, líder de esta Clasificación
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la etapa 10 del Tour de Francia 2026!