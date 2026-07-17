Isaac del Toro, EN VIVO la etapa 13 del Tour de Francia 2026
Sigue los detalles de la etapa 13 del Tour de Francia 2026, donde el mexicano Isaac del Toro se encuentra en el Top 10
El 'maillot' verde lanzó un ataque y el UAE responde
Se vive una intensa lucha para ponerse al frente del pelotón, mientras el grupo de cinco corredores como cabeza de carrera ya les sacan 15 segundos
CINCO AL FRENTE: Louis Vervaeke, Georg Zimmermann, Kasper Asgreen, Alex Kirsch y Michal Kwiatkowski
EL PRIMERO EN ATACAR. Simone Velasco (XDS Astana) es el primero en lanzar su ofensiva
¡¡¡INICIA LA ETAPA 13 DEL TOUR DE FRANCIA!!!
Isaac del Toro va séptimo en la Clasificación general del Tour de Francia. Aquí el Top 10.
LOS PUERTOS DE MONTAÑA DE LA ETAPA 13:
- Col des Croix de Categoría 3, con 5.2 km de subida.
- Ballon D’Alsace de Categoría 1, con 175.9 km de subida.
LA ETAPA MÁS LARGA DEL TOUR. Tendrá salida en Dole y llegada en Belfort, con 205.8 kilómetros
TRES ABANDONOS. La caída en los últimos metros que se dio en la Etapa 12 tuvo consecuencias. Fernando Gaviria (Caja Rural) y Jenno Berckmoes (Lotto Intermarché) sufrieron fractura de clavícula. Por su parte, Frits Biesterbos tampoco tomará la salida
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la etapa 13 del Tour de Francia 2026!