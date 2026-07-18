Del infierno al cielo: Lionel Messi vuelve al estadio de su renuncia para la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 entre la Selección de Argentina y la Selección de España en el MetLife Stadium (Estadio Nueva York / Nueva Jersey) coloca a Lionel Messi frente al cierre de guion más perfecto y esperado de su carrera futbolística. Este césped no es un escenario cualquiera para el capitán argentino; es el sitio donde, hace exactamente una década, su historia con la albiceleste pareció haber muerto de un golpe seco de frustración.

Era la noche del 26 de junio de 2016. Argentina caía nuevamente ante Chile en la final de la Copa América Centenario. Messi, quien venía cargando con el peso invisible de tres derrotas en finales en los años previos, mandó el primer penal de la tanda decisiva por encima del travesaño y así marcó el derrotero de una nueva decepción con el rostro cubierto con un manto de lágrimas... Lo que siguió en los vestidores fue una confesión desgarradora que paralizó al mundo deportivo: "Se terminó para mí la Selección". Aquellas palabras no brotaron de la rabia, sino del agotamiento de un alma rota que asumía que el éxito internacional no era para él.

Una década después de aquel retiro impulsado por la tristeza, el destino ha decidido cerrar el círculo de la forma más poética. Messi regresa al mismísimo MetLife Stadium para disputar la gran final de la Copa del Mundo frente a España. El contraste entre aquel futbolista de 2016 y el hombre que pisará la cancha este domingo es total. El jugador cuestionado por su propio país, agobiado por las comparaciones con Diego Maradona y atormentado por la sequía de títulos, ya no existe.

En su lugar, vuelve una leyenda en absoluta plenitud, consagrado como campeón de todo: dueño de un Mundial (Qatar 2022), bicampeón de América y máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 21 tantos. Aquella renuncia temporal, paradójicamente, fue el detonante necesario para reconciliar su relación con el hincha argentino, limpiando el camino hacia la gloria que comenzó con la conquista de su primer título en un torneo mayor con la albiceleste en la Copa América de 2021.

El arco donde las ilusiones se evaporaron hace una década es hoy la antesala de su última gran función. El futbol le otorga a Messi el derecho de reescribir la memoria del MetLife Stadium, transformando lo que alguna vez fue el vestuario de un funeral deportivo en el altar de su inmortalidad.

¿Cómo le ha ido a Lionel Messi en las finales con la Selección de Argentina?

Con el partido de este domingo, Lionel Messi alcanzará las 10 finales oficiales disputadas con la camiseta de la selección absoluta. El balance actual muestra cómo logró revertir la racha inicial:

Finales disputadas : 9 partidos definitivos en torneos mayores.

: 9 partidos definitivos en torneos mayores. Finales ganadas : 4 títulos (Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024).

: 4 títulos (Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024). Finales perdidas : 4 subcampeonatos (Copa América 2007, Mundial de Brasil 2014, Copa América 2015 y Copa América 2016).

: 4 subcampeonatos (Copa América 2007, Mundial de Brasil 2014, Copa América 2015 y Copa América 2016). Goles anotados en finales : 2 goles en total, ambos convertidos en la histórica definición de Qatar 2022 ante Francia.

: 2 goles en total, ambos convertidos en la histórica definición de Qatar 2022 ante Francia. Asistencias en finales: 2 pases de gol, ambos registrados en la Finalissima 2022 frente a Italia.

Ante la selección de España, el capitán buscará inclinar la balanza a su favor de forma definitiva y levantar su quinto título consecutivo con la albiceleste.