Cruz Azul Vs Puebla: Precio de los boletos para su regreso al Estadio Banorte

El precio de los boletos para el partido entre Cruz Azul y Puebla en el Estadio Banorte del martes 21 de julio va desde los $200 hasta los $1,600, compromiso correspondiente al Apertura 2026 de la Liga MX.

Tras la polémica generada sobre la salida de La Máquina del Coloso de Santa Úrsula, el Estadio Ciudad de los Deportes se convirtió en la primera opción para recibir este compromiso, sin embargo, las malas condiciones del terreno de juego obligaron a que la sede designada fuera el Estadio Corregidora.

Durante las últimas horas, se determinó que Cruz Azul -contra todo pronóstico- se mantendrá en el Estadio Banorte para jugar todos sus partidos de local en el Apertura 2026 de la Liga MX.

El Apertura 2026 de la Liga MX se suspenderá por Leagues Cup y la Final podría postergarse por Toluca. Mexsport

¿Cuánto cuestan los boletos para el Cruz Azul Vs Puebla?

Con un invicto Joel Huiqui al mando de la institución cementera, Cruz Azul buscará un nuevo triunfo en el Apertura 2026 de la Liga MX tras la remontada ante el Atlético San Luis, mientras que Puebla volverá a disputar un duelo como visitante en este inicio de torneo con la intención de llegar a 6 puntos en la Jornada 2.

Estas son las zonas y precios de los boletos para el duelo entre Cruz Azul y Puebla correspondiente a la Fecha 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, mismo que se llevará a cabo el martes 21 de julio en punto de las 19:00 horas (tiempo del Centro de la CDMX):

Alto Norte / $200

Alto Sur / $200

Alto Lateral / $250

300 Preferente / $500

300 Cabecera / $500

300 Lateral / $650

100 cabecera norte / $650

100 cabecera sur / $650

100 plus norte / $800

100 plus sur / $800

200 platea / $1,000

100 lateral / $1,000

Corner club / $1,200

Locker club / $1,200

Palcos club / $1,600

* Los precios mostrados no incluyen cargo por servicio de la boletera oficial de los eventos celebrados en el Estadio Banorte.

BFG