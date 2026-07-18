"Como un Fórmula 3": El duro dardo de Verstappen y las quejas de Sainz en el GP de Bélgica

Lo que parecía un tema olvidado de las primeras carreras de la temporada se ha vuelto a abrir con el circuito de Spa-Francorchamps. Las enormes exigencias energéticas que demanda el trazado belga para la actual generación de monoplazas provocaron que tanto Max Verstappen como Carlos Sainz alzaran la voz con severas críticas hacia el reglamento técnico de la temporada 2026.

En el pasado, el circuito de Spa-Francorchamps era un trazado donde era necesario acelerar a fondo y, donde los pilotos admitían llegaban a sentir respeto por la pista debido no solo a las velocidades, sino a las exigencias de conducción.

Ahora, con una F1 con un motor de combustión ofreciendo el 50 por ciento de la potencia y, el resto, desde el sistema eléctrico, las críticas se atenuaron en Bélgica con el cuatro veces campeón del mundo quejándose que, por momentos, pareciera que estaba en un Fórmula 3 y no en un Fórmula 1.

“Para la mayor parte del sector dos, corres solo con el motor. Entonces, ¿qué es eso? ¿450 o 500 caballos de fuerza?”, dijo Verstappen luego de la calificación en la que finalizó segundo.

“Es más o menos lo que tiene un auto de Fórmula 3, pero con la carga aerodinámica de la F1, así que puedes imaginarte, por supuesto, que eso no es muy emocionante de conducir”.

Consciente del impacto de sus palabras, Verstappen lanzó una contundente advertencia sobre su postura pública: “Pero honestamente, no quiero sentarme aquí y quejarme otra vez porque probablemente alguien me disparará afuera de la puerta. Como dije antes, mentalmente me estoy adaptando a ello y trato de sacar lo mejor de esto, aunque, por supuesto, no es lo que me gusta, no es lo que amo hacer en la F1. También puedo sentarme en casa y no conducir nada, pero eso tampoco sirve de nada. Así que solo estoy dando lo mejor de mí”.

Los Fórmula 1 perdieron velocidad respecto a la antigua generación de monoplazas. REUTERS

Sainz cuestiona el origen de las simulaciones y el peligro en carrera

Por su parte, el piloto de Williams, Carlos Sainz, señaló en la ronda de medios que no puede entender como la FIA y la Fórmula 1 permitieron estas normas técnicas cuando tuvieron a su disposición simulaciones años antes que dejaban ver la realidad que enfrentarían.

“Creo que nadie ahí fuera está disfrutando de la vuelta de clasificación tanto como lo hacíamos el año pasado”, dijo Sainz agregando “está claro que hemos perdido bastante con estos monoplazas en Spa”.

El español agregó que, si bien no quiere menospreciar a la F1 “Creo que todos sabemos que esto no es lo suficientemente bueno. Eso tiene que cambiar” y lanzó un dardo directo a los directivos que autorizaron la norma diciendo que “nunca debería haber pasado”.