¡Orgullo mexicano! Isaac del Toro, segundo en Etapa 14 del Tour de Francia 2026

El mexicano Isaac del Toro realizó un gran trabajo y lució explosivo en el sprint final de la Etapa 14 para imponerse a Paul Seixas y quedar segundo, por lo que ascendió un puesto en la Clasificación general. El trabajo en equipo que realizó el UAE rindió frutos, donde Tadej Pogacar realizó otra gran exhibición de poder para llevarse la prueba de este sábado 18 de julio y, de paso, conservar los ‘maillots’ amarillo y de montaña del Tour de Francia 2026. El ecuatoriano Richard Carapaz ganó el Premio de Combatividad.

En la Clasificación general, Isaac del Toro es séptimo y está a 5:50” del tiempo de Tadej Pogacar.

El UAE hace el 1-2 en la Etapa 14 del Tour de Francia. Tadej Pogacar e Isaac del Toro Reuters

La Etapa 14 inició con 170 corredores con una intensa lluvia en la salida en Mulhouse. De inmediato, los ciclistas apretaron el paso, se dieron ataques y contraataques. Tras unos kilómetros, el pelotón se partió y un grupo hizo la fuga.

Jasper Philipsen se hizo con el mayor puntaje (25 unidades) en el Sprint Intermedio, seguido de Mads Pedersen y Max Kanter.

Tadej Pogacar seguirá con el 'maillot' amarillo y defendió el de montaña tras la Etapa 14 del Tour de Francia 2026 Reuters

En el primer puerto de montaña, en Grand Ballon, Valentin Paret-Peintre respondió al ataque del ecuatoriano Richard Carapaz para hacerse de los 10 puntos.

En el puerto de montaña de Col du Page, Valentin Paret Peintre sumó cinco puntos y se puso a 9 de Tadej Pogacar en esta Clasificación, mientras que el colombiano Richard Carapaz se llevó tres unidades. En el descenso, la lluvia volvió a aparecer.

En Ballon de Alsacia, Valentin Paret Peintre siguió sumando puntos, al tener el mayor puntaje: 10. Richard Carapaz fue segundo con 8.

Etapa 14 del Tour de Francia 2026 Reuters

A 55 kilómetros para que acabara la Etapa 14, el pelotón (donde fue Isaac del Toro) dio alcance al grupo de perseguidores, con una gran ofensiva del equipo UAE.

En el ascenso al tercer puerto de Montañana en Col du Haag, Felix Grossschartner se puso al frente del pelotón para ir a la “caza” del grupo de cabeza de carrera. Le siguieron Adam Yates, Brandon McNulty, Isaac del Toro y Tadej Pogacar. El ‘maillot’ amarillo avisó que los últimos 10 kilómetros de la Etapa 14 iban a ser muy difíciles.

El grupo de cabeza de carrera se fue desgastando a 20 kilómetros de la meta, ya sólo quedaron Tobias Johannessen, Richard Carapaz, Einer Rubio y Valentin Paret Peintre.

Richard Carapaz ganó el Premio de la Combatividad de la Etapa 14 del Tour de Francia 2026 Reuters

Más adelante, el ecuatoriano Richard Carapaz lanzó una ofensiva para irse en solitario en fuga. Ganó el Premio de Combatividad.

A 8 kilómetros de la meta, desapareció el grupo de cabeza de carrera y Tadej Pogacar lanzó un poderoso ataque para irse a la fuga, consiguió los 10 puntos del último puerto de montaña, mientras que Isaac del Toro obtuvo cuatro.

El esloveno lució su poderío para cruzar primero la meta en Le Markstein Fellering con 4:00:07. Isaac del Toro esperó el momento idóneo para lanzar su estocada final e imponerse a Paul Seixas en el sprint final, por lo que quedó segundo.

EL PODIO DE LA ETAPA 14 DEL TOUR DE FRANCIA 2026: