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Isaac del Toro, EN VIVO la etapa 12 del Tour de Francia 2026

Sigue los detalles de la etapa 12 del Tour de Francia 2026, donde el mexicano Isaac del Toro se encuentra en el séptimo lugar

Por: Arturo López

Isaac del Toro, etapa 12 del Tour de Francia 2026 que se corre este jueves 16 de julio
Isaac del Toro, etapa 12 del Tour de Francia 2026 que se corre este jueves 16 de julioMexsport
ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
133 KmSE LLEVA LOS 25 PUNTOS

El francés Baptiste Veistroffer es el primero en cruzar la meta

136 KmSE VIENE EL SPRINT INTERMEDIO

Se repartirá de 1 a 25 puntos en Decize

Recorrido de la Etapa 12 del Tour de Francia 2026, jueves 16 de julio
Recorrido de la Etapa 12 del Tour de Francia 2026, jueves 16 de julioReuters
153 KmA LA CABEZA

Baptiste Veistroffer emprendió la ofensiva y se pone adelante; le saca 45 segundos al pelotón (donde va Isaac del Toro)

159 KmEL PELOTÓN CONTROLÓ LA FUGA

Ya alcanzaron al grupo de cabeza de carrera, pero siguen los ataques

162 KmLOS CUATRO FUGADOS (TIENEN 7 SEGUNDOS DE VENTAJA):

  • Michel Hessmann
  • Thibault Guernalec
  • Mike Teunissen
  • Xabier Azparren Irurzun
165 KmINSISTE EN LA FUGA

Jonas Abrahamsen ha sido uno de los más insistentes a la ofensiva

Es la primera ocasión en que el Tour de Francia visita el circuito de Nevers Magny-Cours, que alojó el GP de Francia de F1 durante casi dos décadas
Es la primera ocasión en que el Tour de Francia visitó el circuito de Nevers Magny-Cours, que alojó el GP de Francia de F1 durante casi dos décadas. Aquí se realizó la salida neutralizadaReuters
172 KmPROBLEMA MECÁNICO

Michael Storer cambió de bicicleta a unos kilómetros de la salida

174 KmPRIMEROS ATAQUES POR LA FUGA

Jayco Alula lanzó el primero, después le siguieron Josh Tarling, Veistroffer, entre otros.

¡¡¡INICIA LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA 2026!!!

¡INICIA LA SALIDA NEUTRALIZADA!
¿EN QUÉ LUGAR VA ISAAC DEL TORO?

El mexicano se encuentra en la séptima posición de la Clasificación general del Tour de Francia.

Es la primera ocasión en que el Tour de Francia visita el circuito de Nevers Magny-Cours, que alojó el GP de Francia de F1 durante casi dos décadas

LOS PUERTOS DE MONTAÑA QUE TENDRÁ LA ETAPA 12:

  • Cote de Lanty de Categoría 4, con 2.1 kilómetros de subida.
  • Cote de Cuzy de Categoría 4, con 2.5 kilómetros de subida.
  • Cote de Montagny-Les-Buxy de categoría 4, con 2.7 kilómetros de subida.

El recorrido es de 179 kilómetros, ideal para los velocistas

El inicio de la Etapa 12 comenzará en el Circuit Nevers Magny-Cours y tendrá como meta Chalon-Sur-Saone

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la etapa 12 del Tour de Francia 2026!

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