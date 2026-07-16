Isaac del Toro, EN VIVO la etapa 12 del Tour de Francia 2026
Sigue los detalles de la etapa 12 del Tour de Francia 2026, donde el mexicano Isaac del Toro se encuentra en el séptimo lugar
El francés Baptiste Veistroffer es el primero en cruzar la meta
Se repartirá de 1 a 25 puntos en Decize
Baptiste Veistroffer emprendió la ofensiva y se pone adelante; le saca 45 segundos al pelotón (donde va Isaac del Toro)
Ya alcanzaron al grupo de cabeza de carrera, pero siguen los ataques
- Michel Hessmann
- Thibault Guernalec
- Mike Teunissen
- Xabier Azparren Irurzun
Jonas Abrahamsen ha sido uno de los más insistentes a la ofensiva
Michael Storer cambió de bicicleta a unos kilómetros de la salida
Jayco Alula lanzó el primero, después le siguieron Josh Tarling, Veistroffer, entre otros.
¡¡¡INICIA LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA 2026!!!
El mexicano se encuentra en la séptima posición de la Clasificación general del Tour de Francia.
Es la primera ocasión en que el Tour de Francia visita el circuito de Nevers Magny-Cours, que alojó el GP de Francia de F1 durante casi dos décadas
- Cote de Lanty de Categoría 4, con 2.1 kilómetros de subida.
- Cote de Cuzy de Categoría 4, con 2.5 kilómetros de subida.
- Cote de Montagny-Les-Buxy de categoría 4, con 2.7 kilómetros de subida.
El recorrido es de 179 kilómetros, ideal para los velocistas
El inicio de la Etapa 12 comenzará en el Circuit Nevers Magny-Cours y tendrá como meta Chalon-Sur-Saone
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la etapa 12 del Tour de Francia 2026!