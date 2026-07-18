Isaac del Toro, EN VIVO la etapa 14 del Tour de Francia 2026
Sigue los detalles de la etapa 14 del Tour de Francia 2026, donde el mexicano Isaac del Toro puede ascender posiciones en la Clasificación general
El grupo de cabeza de carrera ya aumentó a 38 ciclistas y tiene una distancia de 1:13" sobre el pelotón, donde va Isaac del Toro
Un grupo de 12 corredores, lanzan una ofensiva
Varios ciclistas intentan adelantarse, pero de inmediato el pelotón responde
PUNTOS DEL SPRINT INTERMEDIO:
- Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) = 25 puntos.
- Mads Pedersen (Lidl-Trek) = 20 puntos.
- Max Kanter (XDS Astana) = 16 puntos.
- Biniam Girmay (NSN) = 14 puntos.
- Jake Stewart (NSN) = 12 puntos.
- Edward Planckaert (Alpecin-Premier Tech) = 10 puntos.
- Quinn Simmons (Lidl-Trek) = 9 puntos.
- Mike Teunissen (XDS Astana) = 8 puntos.
- Tim Marsman (Alpecin-Premier Tech) = 7 puntos.
- Mathias Vacek (Lidl-Trek) = 6 puntos.
- Lewis Askey (NSN) = 5 puntos.
- Bruno Armirail (Visma | Lease a Bike) = 4 puntos.
- Anders Johannessen (Uno-X Mobility) = 3 puntos.
- Victor Campenaerts (Visma | Lease a Bike) = 2 puntos.
- Nico Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) = 1 punto.
En busca de los puntos del Sprint Intermedio
Para fortuna de los ciclistas, la intensa lluvia de kilómetros atrás desapareció.
Todos salen a gran ritmo. El UAE va por el exterior derecho; se esperan grandes emociones
¡¡¡INICIA LA ETAPA 14 DEL TOUR DE FRANCIA 2026!!!
Hay una intensa lluvia cuando los ciclistas se acercan al kilómetro cero para iniciar la Etapa 14
LOS PUERTOS DE MONTAÑA DE LA ETAPA 14:
- Grand Ballon de Categoría 1, con 21.6 km de subida.
- Col du Page de Categoría 2, con 9.8 km de subida.
- Ballon D’Alsace de Categoría 1, con 8.9 km de subida.
- Col Du Haag de Categoría 1, con 11.2 km de subida.
Inicia la salida neutralizada. La más larga en lo que va del Tour de Francia, con 12.5 kilómetros
¿POR QUÉ SE PONE INTERESANTE PARA ISAAC DEL TORO? Porque es ideal para las cualidades del mexicano, debido a que Isaac del Toro es un escalador.
La Etapa 14 tendrá una longitud de 155.3 kilómetros y los ciclistas estarán a 3,800 metros de altitud
La Etapa 14 del Tour de Francia 2026 marcará una oportunidad para el mexicano Isaac del Toro, debido a que inician los puertos de montaña. El recorrido de este sábado iniciará en Mulhouse y tendrá como meta Le Markstein Fellering
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la etapa 14 del Tour de Francia 2026!