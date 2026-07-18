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Isaac del Toro, EN VIVO la etapa 14 del Tour de Francia 2026

Sigue los detalles de la etapa 14 del Tour de Francia 2026, donde el mexicano Isaac del Toro puede ascender posiciones en la Clasificación general

Por: Arturo López

Isaac del Toro, etapa 14 del Tour de Francia 2026 que se corre el sábado 18 de julio
Isaac del Toro, etapa 14 del Tour de Francia 2026 que se corre el sábado 18 de julioMexsport
ETAPA 15 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
Etapa 14 del Tour de Francia 2026
Etapa 14 del Tour de Francia 2026Reuters
124 KmNUEVO ATAQUE. Bean Healy y Pablo Castrillo se lanzan a la ofensiva 
129 KmSE UNEN.

El grupo de cabeza de carrera ya aumentó a 38 ciclistas y tiene una distancia de 1:13" sobre el pelotón, donde va Isaac del Toro

133 KmINICIA UN ATAQUE.

Un grupo de 12 corredores, lanzan una ofensiva

135 KmATAQUES CONTROLADOS.

Varios ciclistas intentan adelantarse, pero de inmediato el pelotón responde

PUNTOS DEL SPRINT INTERMEDIO:

  1. ​Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) = 25 puntos.
  2. Mads Pedersen (Lidl-Trek) = 20 puntos.
  3. Max Kanter (XDS Astana) = 16 puntos.
  4. Biniam Girmay (NSN) = 14 puntos.
  5. Jake Stewart (NSN) = 12 puntos.
  6. Edward Planckaert (Alpecin-Premier Tech) = 10 puntos.
  7. Quinn Simmons (Lidl-Trek) = 9 puntos.
  8. Mike Teunissen (XDS Astana) = 8 puntos.
  9. Tim Marsman (Alpecin-Premier Tech) = 7 puntos.
  10. Mathias Vacek (Lidl-Trek) = 6 puntos.
  11. Lewis Askey (NSN) = 5 puntos.
  12. Bruno Armirail (Visma | Lease a Bike) = 4 puntos.
  13. Anders Johannessen (Uno-X Mobility) = 3 puntos.
  14. Victor Campenaerts (Visma | Lease a Bike) = 2 puntos.
  15. Nico Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) = 1 punto.
143 KmINICIAN LOS ATAQUES

En busca de los puntos del Sprint Intermedio

145 KmYA NO HAY LLUVIA.

Para fortuna de los ciclistas, la intensa lluvia de kilómetros atrás desapareció.

154 KmPELOTÓN AGRUPADO.

Todos salen a gran ritmo. El UAE va por el exterior derecho; se esperan grandes emociones

¡¡¡INICIA LA ETAPA 14 DEL TOUR DE FRANCIA 2026!!!

Hay una intensa lluvia cuando los ciclistas se acercan al kilómetro cero para iniciar la Etapa 14

Tadej Pogacar sigue con el 'maillot' amarillo del Tour de Francia 2026
Tadej Pogacar sigue con el 'maillot' amarillo del Tour de Francia 2026Reuters

LOS PUERTOS DE MONTAÑA DE LA ETAPA 14:

  • ​Grand Ballon de Categoría 1, con 21.6 km de subida.
  • Col du Page de Categoría 2, con 9.8 km de subida.
  • Ballon D’Alsace de Categoría 1, con 8.9 km de subida.
  • Col Du Haag de Categoría 1, con 11.2 km de subida.

Inicia la salida neutralizada. La más larga en lo que va del Tour de Francia, con 12.5 kilómetros

¿POR QUÉ SE PONE INTERESANTE PARA ISAAC DEL TORO? Porque es ideal para las cualidades del mexicano, debido a que Isaac del Toro es un escalador.

La Etapa 14 tendrá una longitud de 155.3 kilómetros y los ciclistas estarán a 3,800 metros de altitud

La Etapa 14 del Tour de Francia 2026 marcará una oportunidad para el mexicano Isaac del Toro, debido a que inician los puertos de montaña. El recorrido de este sábado iniciará en Mulhouse y tendrá como meta Le Markstein Fellering

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la etapa 14 del Tour de Francia 2026!

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