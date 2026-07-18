Periodistas españoles: “Messi también es un poco nuestro” señalan antes de la final del Mundial

Para los periodistas españoles, la final del Mundial entre España y Argentina es una partido imposible de imaginar. Una historia que mezcla a Lionel Messi que sienten cercano por su historia en el Futbol Club Barcelona, pero también con la ilusión de ver a España campeona del mundo.

Messi llegó a La Masia a los 13 años. Su historia no se entendería sin la extraordinaria generación de futbolistas españoles como que lo ayudaron a ganar todo. En su último Mundial, puede convertirse en el hombre que le quite a España el título que tanto desean.

“Para nosotros y en especial para mí que vivo en Barcelona es una final soñada, inimaginable e insuperable. Messi contra Pedri, Gavi, Lamine Yamal, todo ese ADN del Futbol Club Barcelona”, relata Alfredo Marín Martínez, periodista de Onda Cero España.

“Es algo especial este partido. De alguna manera sentimos a Messi un poco nuestro, llegó muy pequeño al Barcelona. No hay sentimientos encontrados, todos queremos que gane España, pero hay mucha gente que le tiene cariño”, José Eduardo Castelao, jefe de deportes en El Mundo.

La historia es tan improbable que hasta los periodistas españoles la describen como el guion de una película. Messi, el futbolista que se formó en España, frente a la nueva generación del Barcelona: Pedri, Gavi y Lamine Yamal, el adolescente que carga con las inevitables comparaciones con el argentino.

Lionel Messi recordó la foto con Lamine Yamal 19 años después de haber sido tomada. Reuters

“El destino es increíble. La verdad es que esta final es como de un guion de una película”, menciona Juan Francisco Castro, del diario Marca.

“Parece un guiño del destino esa fotografía, es una locura. Lamine Yamal tiene el talento, pero pensar que pueda igualar a Messi son palabras mayores. Tiene que ser contante y perseverante para poder acercarse a Messi. Ambos con personalidades distintas pero también en generaciones distintas”, añade José Castelao.

El cariño que existe por el argentino no se transforma en una preocupación ni en un sentimiento de revancha: si el título termina en sus manos, dolerá por haber perdido la Copa del Mundo, pero no por haberlo hecho ante un futbolista al que muchos sienten cercano.

“Si algo caracteriza a este selección española es que no tiene sentimientos. Es un grupo de jugadores que no reparan demasiado en ese tipo de cosas, si gana Argentina es lo mismo que si hubiera sido Inglaterra, no tenemos un sentimiento por perder contra Messi”, menciona Castro, de Marca.