Isaac del Toro, EN VIVO la etapa 11 del Tour de Francia 2026
Sigue los detalles de la etapa 11 del Tour de Francia 2026, donde el mexicano Isaac del Toro está en el octavo lugar general
“No empecé de la mejor manera. Me sentí bastante bien todo el día, pero no para perder ese tiempo. No fue mi mejor momento, pero no pasa nada. Al final tratamos de llegar lo más rápido posible”, dijo Isaac del Toro en entrevista para ESPN.
Chris Harper abandona el Tour de Francia por las consecuencias de las lesiones producidas ayer durante su caída en el descenso del Puy Mary. “Una seria lesión en el pulgar de su mano izquierda”, informó.
La ciudad de Vichy alojará por segunda ocasión una Etapa del Tour de Francia 2026. La entidad cuenta con 25 mil 800 habitantes. La estación sólo organizó una llegada de La Grande Boucle, que se dio en 1952, que ganó Fiorenzo Magni
- Cote de Billonniere de Categoría 4, con un 1.1 km de subida. Se ubica en el kilómetro 32.9 del recorrido. Se otorga un punto.
- Cote de Billy-Chevannes de Categoría 4, con un 1.5 km de subida. Ubicada en el kilómetro 123.4. Se otorga un punto.
Isaac del Toro ya no correrá con el ‘maillot’ blanco, como líder de la Clasificación de los Jóvenes, debido a que en la Etapa 10 cedió 1:31” de tiempo, mientras que Juan Ayuso comanda esta tabla
La Etapa 11 del Tour de Francia 2026 tendrá una longitud de 161.3 kilómetros, con una altitud de 1,400 metros. Tendrá un Sprint intermedio en Saint-Pourcain-Sur-Sioule, donde se repartirán de 1 a 25 unidades, que se van a la Clasificación por Puntos.
Después de la exigente Etapa 10 que contó con siete puertos de montaña, el Tour de Francia 2026 sigue este miércoles con la prueba que iniciará en Vichy y tendrá como meta Nevers. ¿Ideal para Isaac del Toro? No, debido a que el recorrido es propicio para los velocistas
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la etapa 11 del Tour de Francia 2026!