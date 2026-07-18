Todos los campeones en la historia de los Mundiales
Solamente 8 países saben lo que es conquistar la Copa Mundial de la FIFA; conoce todos los campeones, ediciones, resultados, datos y el máximo ganador
Hasta antes de la correspondiente al Mundial 2026, se han disputado 22 Finales de Copa del Mundo, donde 8 países ya conquistaron el trofeo más importante del futbol a nivel de selecciones; Brasil es el máximo ganador con 5 cetros.
De las 22 Finales de Copa del Mundo, un 63.63% de ellas se definieron en 90 minutos, mientras que el 22.73% necesitaron de Tiempo Extra y 13.64% de ellas se extendieron hasta la tanda de penales. Así es como se distribuyen junto con cada una de sus ediciones:
14 se definieron en tiempo reglamentario: 1930, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1970, 1974, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002 y 2018.
5 se alargaron a Tiempos Extra: 1934, 1966, 1978, 2010 y 2014.
3 se coronaron en tanda de penales: 1994, 2006 y 2022.
Campeones por edición de la Copa del Mundo
Estas son cada una de las ediciones disputadas de la Copa Mundial de la FIFA torneo que sufrió una suspensión en 1942 y 1946 debido a la Segunda Guerra Mundial:
1930 / Uruguay (4-2 Argentina).
1934 / Italia (2-1 Checoslovaquia, Tiempo Extra).
1938 / Italia (4-2 Hungría).
1950 / Uruguay (2-1 Brasil).
1954 / Alemania Federal (3-2 Hungría).
1958 / Brasil (5-2 Suecia).
1962 / Brasil (3-1 Checoslovaquia).
1966 / Inglaterra (4-2 Alemania Federal, Tiempo Extra).
1970 / Brasil (4-1 Italia).
1974 / Alemania Federal (2-1 Países Bajos).
1978 / Argentina (3-1 Países Bajos, Tiempo Extra).
1982 / Italia (3-1 Alemania Federal).
1986 / Argentina (3-2 Alemania Federal).
1990 / Alemania Federal (1-0 Argentina).
1994 / Brasil (0-0, 3-2 en tanda de penales a Italia).
1998 / Francia (3-0 Brasil).
2002 / Brasil (2-0 Alemania).
2006 / Italia (1-1, 5-3 en tanda de penales a Francia).
2010 / España (1-0 Países Bajos, Tiempo Extra).
2014 / Alemania (1-0 Argentina, Tiempo Extra).
2018 / Francia (4-2 Croacia).
2022 / Argentina (3-3, 4-2 en tanda de penales a Francia).
2026 / Argentina Vs España, domingo 19 de julio.
¿Quiénes son los máximos ganadores en la historia de los Mundiales?
Un total de 8 países ya conocen lo que es levantar la Copa del Mundo y llevarla a sus vitrinas. Estos son cada uno de los ganadores junto a la edición en la que se consagraron como los mejores del orbe:
Brasil (5) / 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002.
Italia (4) / 1934, 1938, 1982 y 2006.
Alemania (4) / 1954, 1974, 1990 y 2014.
Argentina (3) / 1978, 1986 y 2022.
Francia (2) / 1998 y 2018.
Uruguay (2) / 1930 y 1950.
España (1) / 2010.
Inglaterra (1) / 1966.
BFG