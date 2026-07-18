Todos los campeones en la historia de los Mundiales

Hasta antes de la correspondiente al Mundial 2026, se han disputado 22 Finales de Copa del Mundo, donde 8 países ya conquistaron el trofeo más importante del futbol a nivel de selecciones; Brasil es el máximo ganador con 5 cetros.

De las 22 Finales de Copa del Mundo, un 63.63% de ellas se definieron en 90 minutos, mientras que el 22.73% necesitaron de Tiempo Extra y 13.64% de ellas se extendieron hasta la tanda de penales. Así es como se distribuyen junto con cada una de sus ediciones:

14 se definieron en tiempo reglamentario: 1930, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1970, 1974, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002 y 2018.

5 se alargaron a Tiempos Extra: 1934, 1966, 1978, 2010 y 2014.

3 se coronaron en tanda de penales: 1994, 2006 y 2022.

El balón 'Trionda Final' es el que rueda en el Mundial 2026 durante las Semifinales, partido por el Tercer Lugar y Final del certamen. Reuters

Campeones por edición de la Copa del Mundo

Estas son cada una de las ediciones disputadas de la Copa Mundial de la FIFA torneo que sufrió una suspensión en 1942 y 1946 debido a la Segunda Guerra Mundial:

1930 / Uruguay (4-2 Argentina).

1934 / Italia (2-1 Checoslovaquia, Tiempo Extra).

1938 / Italia (4-2 Hungría).

1950 / Uruguay (2-1 Brasil).

1954 / Alemania Federal (3-2 Hungría).

1958 / Brasil (5-2 Suecia).

1962 / Brasil (3-1 Checoslovaquia).

1966 / Inglaterra (4-2 Alemania Federal, Tiempo Extra).

1970 / Brasil (4-1 Italia).

1974 / Alemania Federal (2-1 Países Bajos).

1978 / Argentina (3-1 Países Bajos, Tiempo Extra).

1982 / Italia (3-1 Alemania Federal).

1986 / Argentina (3-2 Alemania Federal).

1990 / Alemania Federal (1-0 Argentina).

1994 / Brasil (0-0, 3-2 en tanda de penales a Italia).

1998 / Francia (3-0 Brasil).

2002 / Brasil (2-0 Alemania).

2006 / Italia (1-1, 5-3 en tanda de penales a Francia).

2010 / España (1-0 Países Bajos, Tiempo Extra).

2014 / Alemania (1-0 Argentina, Tiempo Extra).

2018 / Francia (4-2 Croacia).

2022 / Argentina (3-3, 4-2 en tanda de penales a Francia).

2026 / Argentina Vs España, domingo 19 de julio.

¿Quiénes son los máximos ganadores en la historia de los Mundiales?

Un total de 8 países ya conocen lo que es levantar la Copa del Mundo y llevarla a sus vitrinas. Estos son cada uno de los ganadores junto a la edición en la que se consagraron como los mejores del orbe:

Brasil (5) / 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002.

Italia (4) / 1934, 1938, 1982 y 2006.

Alemania (4) / 1954, 1974, 1990 y 2014.

Argentina (3) / 1978, 1986 y 2022.

Francia (2) / 1998 y 2018.

Uruguay (2) / 1930 y 1950.

España (1) / 2010.

Inglaterra (1) / 1966.

Solamente un total de 8 países saben lo que es conquistar la Copa Mundial de la FIFA. Mexsport

BFG