Irak tiene las condiciones de jugar el Repechaje en México

La selección de Irak jugará el Repechaje del Mundial 2026 en el Estadio de Monterrey el próximo 31 de marzo. El conflicto en Medio Oriente pone en complicación la logística para su llegada, pero en México se mencionó que las condiciones están dadas para que se realice el partido.

“Están dadas todas las condiciones, todas. Va a ser una experiencia hermosísima para todo aquel que venga a nuestro país y para todas las mexicanas y mexicanos”, indicó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la conferencia mañanera.

El 31 de marzo, la selección de Irak jugará en el Estadio Monterrey Mexsport

LOS JUEGOS DEL REPECHAJE DEL MUNDIAL 2026 EN EL ESTADIO MONTERREY:

Jueves 26 de marzo: Bolivia vs. Surinam – 4 de la tarde, tiempo de la CDMX.

Bolivia vs. Surinam – 4 de la tarde, tiempo de la CDMX. Martes 31 de marzo: Ganador del juego 1 vs. Irak – 9 de la noche, tiempo de la CDMX.

La mandataria de México señaló que la reunión que sostuvo con un equipo especial de FIFA, fue muy buena.

“Se quedaron muy contentos. Tenían preguntas de cómo iba quedar la seguridad, se quedaron muy contentos. Tema de movilidad, algunas recomendaciones, que no haya tráfico de llegar al estadio, cosas de ese tipo. Está todo planeado y estamos en periodo de revisión y simulacro de lo que estamos haciendo”, indicó.

Por su parte, Gabriela Cuevas, coordinadora de los Trabajos del Gobierno federal para el Mundial 2026, indicó que todos los partidos del Repechaje siguen firmes.

“En los 10 temas que presentó FIFA teníamos respuestas muy claras. Vamos a los cuatro partidos de Repechaje que siguen firmes, dos en Guadalajara y dos en Monterrey, 26 y 31 de marzo, y vamos al partido inaugural, 11 de junio, los otros 12 partidos que se estarán jugando en México, todo está firme, como fue planeado. Entre los acuerdos, por supuesta esta tener una estrecha comunicación”, señaló.

LOS PARTIDOS DEL REPECHAJE DEL MUNDIAL 2026 EN GUADALAJARA: