Charlyn Corral reaviva el añejo debate de mejores salarios para el futbol femenil mexicano

Charlyn Corral fue una invitada de lujo en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, oportunidad que aprovechó para volver a llevar a la mesa de las discusiones las condiciones laborales de las mujeres futbolistas en México. La histórica delantera puso el dedo en la llaga de la necesidad de un salario mínimo en la Liga MX femenil.

Corral, quien a los 34 años se ha convertido en una de las mejores futbolistas en la historia, y que actualmente es goleadora con el Pachuca femenil, señaló que, a pesar del crecimiento deportivo y mediático de la liga desde su creación en 2017, todavía existe una brecha económica importante entre los ingresos de las futbolistas y los estándares profesionales del deporte.

Ese es un tema muy interesante. Tristemente es algo por lo que se ha estado trabajando. En lo personal, puedo decir que es un tema mundial. Me tocó jugar en el extranjero y era lo mismo. Creo que hoy en día sí se han mejorado mucho los sueldos, eso es una realidad, que queda mucho por hacer, eso es cierto.”

El futbol femenil mexicano ha logrado consolidarse como una de las ligas más competitivas del continente, con clubes que registran asistencias importantes y jugadoras que han alcanzado reconocimiento internacional. Sin embargo, el aspecto económico continúa siendo uno de los principales desafíos.

La realidad salarial de la Liga MX Femenil

Los sueldos dentro de la liga varían considerablemente entre clubes y futbolistas, siendo los salarios base muy bajos al estar alrededor de los cuatro mil 500 pesos, lo que obliga a las jugadoras a buscar otros trabajos, pues no pueden cubrir sus gastos siendo únicamente profesionales del futbol.

Con ese contexto, Corral planteó la posibilidad de implementar un salario mínimo garantizado para todas las futbolistas profesionales, una medida que ya existe en otras ligas del mundo.

En la National Women’s Soccer League de Estados Unidos se estableció un salario mínimo anual cercano a los 35 mil dólares, lo que busca asegurar condiciones básicas para las jugadoras profesionales.

La propuesta busca abrir un debate sobre la profesionalización económica del futbol femenil mexicano, especialmente en una liga que ha crecido de manera constante en audiencia, infraestructura y nivel competitivo.

Charlyn Corral fue elegida como una de las mujeres que serán jueces en el concurso que dará el boleto de la presidenta de México para la inauguración del Mundial a una aficionada. Captura de video

Emotivo momento viral de Charlyn Corral al borde de las lágrimas

Charlyn Corral protagonizó uno de los momentos más emotivos del día en Palacio Nacional, al quedarse al borde de las lágrimas durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un anuncio relacionado con el Mundial de 2026

La goleadora histórica del futbol mexicano fue presentada como parte del jurado de un concurso impulsado por el gobierno federal, que permitirá a una joven mexicana asistir a la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca.

El jurado encargado de elegir a la ganadora estará integrado por Corral, la árbitra mexicana Katia Itzel García y la periodista deportiva Gabriela Fernández.

El momento que llevó a Charlyn Corral a las lágrimas

Durante su intervención ante los medios, Corral se mostró profundamente conmovida al hablar del impacto que puede tener esta iniciativa para las niñas y jóvenes que sueñan con jugar futbol.

Mientras agradecía la oportunidad de participar en el proyecto, su voz se quebró y no pudo contener las lágrimas al referirse al significado que tiene representar a México y abrir espacios para las mujeres en el deporte.

"Se me corta la voz, porque yo creo que las niñas que participen y dominen, no solo es dominar un balón, creo que es ganar un premio, pero, sobre todo, representar un sueño de muchas niñas que muchas veces no saben el camino, pero que creo que es lindo de una niña que me represente en ese momento (la inauguración del Mundial)… Hoy sé que muchas van a llegar y van a poder vivir de esto y van a poder ver un Mundial. Que una mexicana es imparable en todo el mundo".

La escena rápidamente se viralizó en redes sociales, en las que se difundieron videos del momento en que la presidenta incluso se acerca para consolar a la futbolista, quien continuaba visiblemente emocionada.