'Pollo' Briseño coquetea con Miroslava Montemayor y su exesposa reacciona

El zaguero Antonio 'Pollo' Briseño vive un momento peculiar en la Liga MX. Aunque se coronó bicampeón con el Toluca, sus minutos en la cancha disminuyeron de forma drástica en los últimos meses. Sin embargo, su nombre volvió a ser tendencia, y no precisamente por su desempeño en el futbol, sino por un curioso episodio extracancha con Miroslava Montemayor, desatando una ola de comentarios entre los aficionados en las plataformas digitales. El jugador tapatío siempre se caracterizó por su intensidad, pero esta vez fue su audacia en internet la que robó cámara.

'Pollo' Briseño mirando hacia arriba y sujetándose el cabello. Mexsport

El defensor central demostró ser una pieza útil para los Diablos Rojos cuando las lesiones atacaron al plantel choricero. En el torneo anterior, el jugador disputó ocho compromisos, cuatro de ellos como titular, sumó 404 minutos y mantuvo un récord limpio sin tarjetas rojas ni amarillas. Pero lo que realmente encendió el entorno digital fue su reciente y sorpresiva interacción con las reconocidas analistas deportivas Majo González y Miroslava Montemayor.

EL INESPERADO MENSAJE DEL 'POLLO' BRISEÑO A MIROSLAVA MONTEMAYOR

Todo este revuelo comenzó a miles de kilómetros de México, durante un partido de la Premier League. El jugador Dan Burn, del Newcastle, realizó una barrida espectacular contra un rival del Manchester United y festejó la acción defensiva con gran euforia, ya que su equipo jugaba con un hombre menos y el marcador marcaba un empate a un gol. Esta curiosa escena hizo que los narradores y fanáticos recordaran de inmediato al 'Pollo' Briseño, quien patentó este tipo de celebraciones cuando vestía la camiseta de las Chivas y festejó una barrida similar frente al Puebla.

Miroslava Montemayor con un vestido anaranjado. Foto de IG: Miroslava Montemayor

Durante la transmisión del encuentro inglés, la narradora Majo González aprovechó el momento para mandarle un saludo en vivo al actual zaguero del Toluca por la similitud de la jugada. Fiel a su estilo directo, el futbolista respondió a través de su cuenta de X (antes Twitter), pero le puso un toque extra que nadie esperaba en absoluto.

El jugador escribió de manera textual: "Gracias por el saludo, Majo González. Aprovechando la dinámica de saludos… ahí me saludas también a Miroslava Montemayor. ¡Besos y abrazos!". Este mensaje directo causó furor inmediato, pues muchos seguidores lo interpretaron como un claro intento de coqueteo hacia la carismática conductora. La comunidad virtual no tardó en hacer capturas de pantalla y viralizar el momento, destacando la valentía del ‘Pollo’ Briseño para lanzar ese 'pase filtrado' en una plataforma pública.

El mensaje en redes sociales del 'Pollo' Briseño a Miroslava Montemayor. Captura de pantalla

LA POLÉMICA REACCIÓN DE LA EXESPOSA DEL 'POLLO' BRISEÑO EN REDES SOCIALES

Como en toda buena historia de internet, la novela no terminó ahí. Poco después de que el tuit del ‘Pollo’ Briseño se volviera viral, su expareja, Alethia Sada, encendió aún más la controversia. La creadora de contenido publicó un video que dejó a todos los internautas con la boca abierta y con muchas dudas sobre a quién iba dirigido exactamente, aunque algunos especularon que se trataba de una indirecta para Miroslava Montemayor.

Alethia Sada y su video en redes sociales. Captura de pantalla

En su clip, Alethia Sada incluyó el siguiente texto: "Cuando entra a mi perfil a ver si la ex era fea". La sincronía temporal entre el coqueteo virtual del futbolista y este peculiar video generó un sinfín de especulaciones. Los aficionados del futbol mexicano inundaron las plataformas asegurando que se trataba de una ‘pedrada’ directita tanto para el jugador como para la presentadora deportiva. Los memes y las teorías sobre este peculiar triángulo digital no se hicieron esperar.

Aunque la exesposa del ‘Pollo’ Briseño intentó apagar el fuego asegurando que la publicación era simplemente contenido de "humor" y de ninguna manera una indirecta, la coincidencia resultó demasiada para los amantes del chisme deportivo. Mientras el zaguero busca ganarse la titularidad indiscutible en el terreno de juego con el Toluca, quedó claro que su capacidad para generar conversación y ser el centro de atención fuera de las canchas sigue totalmente intacta.