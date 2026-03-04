"El Estadio Azteca estará listo"; la declaración desde la FIFA sobre las remodelaciones

Mientras que un sector del público mantiene sus dudas sobre si las remodelaciones del Estadio Azteca estarán completadas, el comité organizador de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, a través de una de sus cuentas de redes sociales, dio un voto de confianza y confían en que todo estará funcionando para el partido inaugural entre la Selección Mexicana y el representativo de Sudáfrica.

En un video en sus redes sociales, el comité organizador presentó datos de la renovación del Azteca, o Estadio Ciudad de México como se llamará en el Mundial 2026 bajo las reglamentaciones de la FIFA.

Al final del video, el mensaje es claro: “El estadio Ciudad de México estará listo”, esto como una respuesta ante las dudas de las remodelaciones que se han generado por los videos exhibidos desde drones y algunos otros tomados al interior, donde si bien se notan avances importantes parecen estar lejanos del tiempo establecido, al menos para su reinauguración en el partido ante Portugal el 28 de marzo.

A pesar del mensaje, la gente ha lanzado diversos comentarios, algunos señalando que los trabajos no se completarán diciendo: “listo, ¿en qué aspecto?”, mientras que otros han señalado “ocho años tuvieron para la remodelación”, al tiempo que otro usuario disparó: “Un estadio mundialista no debería tener que tratar de convencer a la gente de que si va a estar listo faltando solo 3 meses para la inauguración”.

Los datos de la remodelación del Estadio Azteca

El video de la FIFA también muestra datos interesantes de la renovación