"El Estadio Azteca estará listo"; la declaración desde la FIFA sobre las remodelaciones
La FIFA lanza un mensaje de confianza sobre el Estadio Azteca ante las dudas por los tiempos de entrega.
Mientras que un sector del público mantiene sus dudas sobre si las remodelaciones del Estadio Azteca estarán completadas, el comité organizador de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, a través de una de sus cuentas de redes sociales, dio un voto de confianza y confían en que todo estará funcionando para el partido inaugural entre la Selección Mexicana y el representativo de Sudáfrica.
En un video en sus redes sociales, el comité organizador presentó datos de la renovación del Azteca, o Estadio Ciudad de México como se llamará en el Mundial 2026 bajo las reglamentaciones de la FIFA.
Al final del video, el mensaje es claro: “El estadio Ciudad de México estará listo”, esto como una respuesta ante las dudas de las remodelaciones que se han generado por los videos exhibidos desde drones y algunos otros tomados al interior, donde si bien se notan avances importantes parecen estar lejanos del tiempo establecido, al menos para su reinauguración en el partido ante Portugal el 28 de marzo.
A pesar del mensaje, la gente ha lanzado diversos comentarios, algunos señalando que los trabajos no se completarán diciendo: “listo, ¿en qué aspecto?”, mientras que otros han señalado “ocho años tuvieron para la remodelación”, al tiempo que otro usuario disparó: “Un estadio mundialista no debería tener que tratar de convencer a la gente de que si va a estar listo faltando solo 3 meses para la inauguración”.
Los datos de la remodelación del Estadio Azteca
El video de la FIFA también muestra datos interesantes de la renovación
- 1 millón 939 mil horas de trabajo
- 12 mil metros cuadrados de nuevas áreas de hospitalidad
- 82 mil nuevos asientos instalados
- 1,780 trabajadores por día para la remodelación
- 9,500 metros cuadrados de pasto instalados en la cancha
- 75 toneladas de desechos reciclados
- 2 pantallas gigantes en cada una de las cabeceras.
- 250 bocinas instaladas para la mejora del sonido.
- 47 mil metros de cableado estructurado.