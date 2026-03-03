Monterrey busca recaudar fondos para 5 mil voluntarios durante el Mundial 2026

El Comité Organizador de la sede Monterrey para la Copa del Mundo 2026 celebró la cuenta regresiva de los 100 días, con el lanzamiento de su campaña “Aportaciones con Causa”.

Los fondos recaudados estarán destinados para dos objetivos: estudiantes y voluntarios del Mundial.

“Queremos que el torneo siga vigente más allá de los partidos y la fiesta que tendremos en la ciudad, impactando directamente a miles de jóvenes a través de la educación y ofrecer a todos nuestros voluntarios una experiencia inolvidable que les cambie la vida gracias a la Copa del Mundo", expresó Alejandro Hütt Valenzuela, Host City Manager de la sede Monterrey.

Mediante la fundación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el comité regiomontano otorgará becas de cuotas escolares, con los siguientes parámetros: Creación de mil becas anuales con un valor al año de 6 mil pesos por alumno en la UANL; distribución equitativa de las becas entre mujeres y hombres; un porcentaje de las utilidades del Programa de Aportaciones con Causa serán aportadas a la Fundación de la UANL, además de que los beneficiados podrán acceder a becas complementarias fondeadas directamente por Fundación UANL.

Por otro lado, las aportaciones también llegarán al programa de voluntarios de Monterrey 2026, para cubrir la alimentación y los uniformes de los 5 mil voluntarios, que distribuidos en 60 ubicaciones, serán parte de la logística del Mundial en la sede norte del país.

De este modo, Alejandro Hütt invitó al sector privado y a los aficionados en el estado de Nuevo León a sumarse a la campaña y contar con beneficios: El donante o empresa verán su nombre grabado en el Muro del Legado de Monterrey, en la explanada que conecta el Parque del Agua con el Estadio Monterrey. Y el segundo beneficio, un jersey Regio, indumentaria que se convertirá en pieza de colección.