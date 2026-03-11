Irak ya cuentan con la mayoría de visas: el repechaje mundialista en Monterrey sigue en pie

La incertidumbre que nublaba la participación de Irak en el repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026 comenzó a disiparse este miércoles. Gabriela Cuevas, representante gubernamental de México ante la FIFA, confirmó que la mayoría de los integrantes de la selección iraquí ya cuentan con los visados necesarios para ingresar al país y disputar su boleto mundialista en Monterrey.

El anuncio llega como un respiro tras días de tensión diplomática y logística. Apenas la semana pasada, el seleccionador de Irak, el australiano Graham Arnold, lanzó un llamado de auxilio a la FIFA solicitando el aplazamiento del encuentro. Arnold argumentaba que la escalada del conflicto bélico con Irán y el cierre del espacio aéreo iraquí, previsto hasta el 1 de abril, mantenían a sus jugadores atrapados y sin acceso a las embajadas para tramitar documentos.

Tendremos los partidos de repechaje con la selección iraquí. Sí hubo algunos problemas derivados del conflicto para emitir las visas porque se hace conforme a la normatividad... pero se están haciendo todos los trabajos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para emitir las visas correspondientes. La información que tengo es que la mayoría ya cuenta con ella”, sostuvo Cuevas este miércoles.

Irak, que llega a esta instancia tras vencer a Emiratos Árabes Unidos con un agónico global de 3-2, tiene programado enfrentarse al ganador de la llave entre Surinam y Bolivia el próximo 31 de marzo en territorio regiomontano. Para el país asiático, se trata del partido más relevante en cuatro décadas, un peso que Arnold utilizó para presionar por un cambio de fecha que le permitiera contar con su plantel completo y no solo con futbolistas que militan en el extranjero.

Confianza en el partido

Sin embargo, la postura de las autoridades mexicanas sugiere que el calendario se mantendrá inamovible. Mientras la logística iraquí intenta sortear el fuego cruzado en Medio Oriente, el comité organizador en México reafirma su compromiso con las reglas de la FIFA.

La situación se torna aún más compleja ante la reciente deserción de Irán del Mundial. Ante los rumores de que el gobierno persa podría buscar mudar sus partidos de Estados Unidos a México por cuestiones políticas, Cuevas fue tajante: “No tenemos ninguna comunicación formal. México es amigo de todos los países, pero las reglas son las de la Copa Mundial de la FIFA y vamos a revisar qué sucede”.

Por ahora, el 'Gigante de Acero' en Monterrey se prepara para recibir a un equipo iraquí que ha tenido que luchar más en las oficinas consulares que en la cancha. Con las visas en mano, el reto de Arnold será ahora extraer a sus jugadores de una zona de guerra para aterrizarlos en el sueño mundialista.