El Mundial 2026 suma más problemas: FIFA recorta 100 millones de dólares al presupuesto 

La FIFA redujo en más de 100 millones de dólares el presupuesto operativo del Mundial 2026, el torneo más grande en la historia del futbol. La decisión llega en una semana marcada por tensiones políticas y financieras alrededor del evento que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El ajuste se produce mientras la organización proyecta ingresos superiores a 11 mil millones de dólares para la Copa del Mundo, según declaraciones recientes de su presidente, Gianni Infantino.

La información fue revelada por The Athletic, medio que obtuvo información por varias fuentes cercanas a la organización que pidieron anonimato debido a que no están autorizadas a hablar públicamente.

Recortes en el torneo más grande

El informe financiero de la FIFA para el ciclo 2023-2026 proyectaba inicialmente gastos operativos de 1,120 millones de dólares para el Mundial. Ese monto incluía partidas como 280 millones para servicios técnicos, 159 millones para transporte de eventos, 145 millones para seguridad y 79 millones para gestión de invitados.

Sin embargo, empleados de la organización en Estados Unidos han recibido instrucciones para aplicar “eficiencias” presupuestarias que superan los 100 millones de dólares. La presión se ha sentido en áreas clave como seguridad, logística y accesibilidad.

De acuerdo con cuatro personas citadas por The Athletic, la orden para reducir el gasto provino directamente de la sede de la FIFA en Suiza.

En una declaración enviada al mismo medio, un portavoz del organismo señaló que las revisiones financieras forman parte del proceso habitual previo a sus torneos.

La FIFA revisa constantemente la eficiencia presupuestaria para garantizar que los costos estén controlados, de modo que se pueda invertir la mayor cantidad posible de ingresos en el desarrollo del futbol mundial”, indicó el portavoz.

El objetivo del 90 por ciento

Una de las razones detrás del recorte estaría vinculada a una meta financiera interna. La FIFA ha prometido reinvertir más del 90 por ciento de su presupuesto en programas de desarrollo del futbol en todo el mundo.

Para el ciclo 2023-2026, la organización proyectó inversiones totales por 12,900 millones de dólares. De esa cifra, 11,670 millones se destinarían a federaciones, programas de desarrollo y proyectos globales.

En ese contexto, reducir el gasto operativo del Mundial permitiría cumplir con ese objetivo de redistribución.

No obstante, algunas fuentes consultadas por The Athletic sostienen que ese porcentaje funciona como una meta política que termina trasladando presión financiera a sedes, gobiernos locales y aficionados.

La FIFA apuesta por reinvertir el 90 por ciento de las ganancias en el desarrollo del futbol @ClaraBrugadaM

Costos récord para aficionados

Mientras la FIFA recorta su presupuesto operativo, el costo para asistir al torneo se dispara.

Algunas entradas estándar para la fase de grupos se venden alrededor de 700 dólares, mientras que los boletos de categoría baja para la final alcanzan 8,680 dólares.

El organismo también implementó precios dinámicos y cobra una comisión del 15 por ciento tanto al comprador como al vendedor en su plataforma oficial de reventa.

Incluso el estacionamiento ha generado críticas. Un lugar cerca del MetLife Stadium puede costar 225 dólares, mientras que en el SoFi Stadium de Los Ángeles llega hasta 300. Tensiones con las ciudades anfitrionas

Las ciudades anfitrionas también han expresado inquietudes sobre el reparto de responsabilidades financieras.

Según los acuerdos firmados con la FIFA, el organismo controla los ingresos por boletos, derechos de televisión, patrocinio, concesiones y estacionamiento. Las autoridades locales, en cambio, asumen los costos de seguridad y protección.

La FIFA sostiene que el impacto económico compensará esas inversiones. Infantino ha citado estudios que proyectan un beneficio de hasta 30 mil millones de dólares para la economía estadounidense.

Aun así, varias sedes han reducido planes asociados al torneo. El Fan Fest previsto en Liberty State Park para el comité anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey fue cancelado, mientras Seattle redujo su proyecto original. Sólo Filadelfia y Houston mantienen festivales completos durante los 39 días del torneo.

Una semana marcada por la política

El recorte presupuestario ocurre en medio de tensiones internacionales que también alcanzan al Mundial.

El ministro de deportes de Irán, Ahmad Donyamali, declaró que su país no participará en el torneo debido al conflicto militar en Medio Oriente.

“Considerando que este régimen corrupto asesinó a nuestro líder, bajo ninguna circunstancia podemos participar en el Mundial”, dijo el funcionario a la televisión estatal iraní.

La decisión abre un nuevo frente de incertidumbre para la FIFA a menos de 100 días del inicio del campeonato, el primero con 48 selecciones y 104 partidos.

Pese al recorte presupuestario, la organización insiste en que el evento no verá comprometida su operación.