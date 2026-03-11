¡Nueva cara! Santos Laguna presume renovaciones en el Estadio Corona

El Club Santos Laguna es uno de los equipos que siempre está a la vanguardia en el mejoramiento de sus espacios, por eso lleva a cabo una serie de reformas en la infraestructura del Territorio Santos Modelo y del Estadio Corona, con el objetivo de impulsar la innovación tecnológica.

Con estas acciones, continúa fortaleciendo la experiencia de sus aficionados y actualizando sus instalaciones con tecnología de vanguardia.

Estas inversiones forman parte del compromiso permanente de la institución por mantener a TSM y al Estadio Corona como uno de los complejos más avanzados del país, así como por elevar la calidad de los eventos deportivos.

RENOVACIÓN DE PANTALLAS EN EL CORONA

El Estadio Corona contará con nuevas pantallas de alta definición, diseñadas para ofrecer una experiencia visual inmersiva.

Parte del estacionamiento del Estadio Corona Club Santos Laguna

Las nuevas pantallas incorporan tecnología de última generación que permitirá proyectar contenidos con mejor resolución, brillo y nitidez para optimizar la visibilidad desde cualquier punto del estadio.

Entre las mejoras destaca la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED de última generación. Con esta tecnología, la afición santista podrá disfrutar de partidos y espectáculos con una iluminación de alto rendimiento.

Este proyecto se desarrolla en colaboración con INTELIGIS Sports Lighting División, empresa mexicana especializada en el desarrollo de proyectos profesionales de iluminación y eficiencia energética.

PANELES SOLARES PARA EL ESTACIONAMIENTO DEL ESTADIO

En materia de sostenibilidad, Territorio Santos Modelo también avanza en la instalación de carports, estructuras de cubierta para estacionamiento equipadas con paneles solares. Se instalarán un total de 3 mil 500 paneles en el complejo.

Paneles solares del Estadio Corona Club Santos Laguna

Además de contribuir a la generación de energía limpia, la instalación de carports brindará un beneficio adicional para la afición y visitantes de TSM, al ofrecer techumbre en áreas de estacionamiento.

Con esta infraestructura, el Estadio Corona se convertirá en el tercer estadio de futbol con mayor generación de energía solar en América, mientras que Territorio Santos Modelo se posicionará como el séptimo complejo deportivo integral del continente con mayor capacidad de producción eléctrica.