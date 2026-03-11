Malagón viajó a Guadalajara para ser operado; Selección Mexicana sigue de cerca su procedimiento 

Luis Ángel Malagón está por atajar un gran desafío en su carrera, entrar al quirófano para la reparación del tendón de Aquiles. El guardameta de las Águilas del América ya está en Guadalajara, Jalisco, para ser sometido este jueves a operación.

La noche del martes pasado fue dramática en las aspiraciones de Luis Ángel Malagón en el Mundial 2026. Su llamado quedó seriamente comprometido al lesionarse durante la visita al Philadelphia Union, en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Aunque el América confirmó que su portero resultó con una rotura del tendón de Aquiles, el comunicado no indicó la gravedad. Sin embargo, fuentes cercanas a Coapa indicaron que se trata de una rotura parcial.

Aunque el tiempo de recuperación está en vilo por el mismo club, incluso por la Selección Mexicana que está al tanto del guardameta, se estima que a Luis Ángel Malagón le tome por lo menos cuatro meses. Pero con la vía de la cirugía, su alta médica podría ser menor.

Según lo filtrado, luego de su diagnóstico médico en la Ciudad de México, el guardameta de 29 años viajó para ser intervenido en Medyarthros, recinto de alta especialidad y con tecnología de última generación en cirugía robótica.

Mientras, Malagón se pierde la serie de amistosos de la Selección Mexicana ante Portugal (28 de marzo, en la reinauguración del Estadio Azteca) y contra Bélgica (31 de marzo, en Chicago).

Ambos encuentros de preparación, según ha señalado Javier Aguirre en conferencias anteriores, serán vitales para definir una base entre aquellos que militan en Europa y la Liga MX. Por ello, la mano en la titularidad del marco de la Selección la llevan Raúl ‘Tala’ Rangel y el veterano Guillermo Ochoa; el lugar del tercer portero vislumbra para Andrés Gudiño o Carlos Acevedo.

“Estamos consternados, el cuerpo médico ya está en contacto con el jugador”, expresó Iñigo Riestra, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol, a diversos medios durante un evento en la capital.

Mientras que la Selección Mexicana, en redes sociales, publicó un mensaje de aliento para Malagón: “Ángel, cuentas con todo el apoyo de los incondicionales y de quienes integramos la Selección Nacional de México. Deseamos de corazón que tengas una pronta recuperación”.

Respecto a la actividad del América, Malagón prácticamente se despidió de lo que resta del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y de la Concacaf Champions Cup.