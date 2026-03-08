Irak solicita a la FIFA aplazar el repechaje mundialista en México por la guerra

El sueño mundialista de la selección de Irak ha chocado con un muro diplomático y bélico que pone en riesgo su participación en la repesca internacional que se jugará en México, esto como consecuencia de la escalada del conflicto del Medio Oriente iniciado entre Israel e Irán.

Las actividades bélicas han llevado al cierre total de su espacio aéreo, la federación iraquí y su director técnico, el australiano Graham Arnold, han solicitado formalmente a la FIFA el aplazamiento de los partidos programados para finales de marzo en sedes mexicanas.

El problema que enfrenta el cuadro de Irak es la logística para poder llegar a México ante los traslados cerrados en el espacio aéreo. La mitad de los jugadores permanecen atrapados en Bagdad sin vías de salida seguras, el entrenador está varado en Dubái, donde tampoco es sencillo tomar vuelos. A esto se suma que varios integrantes del cuerpo técnico aún no cuentan con las visas necesarias para ingresar a México o realizar la escala prevista en Houston, donde planeaban realizar un campamento de preparación.

Una odisea rechazada por seguridad

La FIFA planteó una alternativa que el equipo calificó de inaceptable: un traslado terrestre de más de 25 horas desde Bagdad hasta Estambul, Turquía, para desde allí volar a la Ciudad de México. Graham Arnold rechazó tajantemente la propuesta debido a los riesgos de atravesar zonas bajo amenaza constante de ataques con drones.

"No es una opción viable; necesitamos al mejor equipo disponible para el partido más importante en la historia del país y no voy a poner en riesgo su integridad", sentenció el estratega.

¿Cuándo se juega el repechaje intercontinental 2026?

El torneo de repechaje, que otorgará los últimos boletos para la justa norteamericana, tiene a Guadalajara y Monterrey como ciudades anfitrionas. El calendario oficial, que ahora depende de la resolución de la FIFA, marca las siguientes fechas para Irak.