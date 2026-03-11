Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 11 de marzo de 2026

EN CIENCIA

¿Cuáles son los países mejor preparados en ciencia y en qué lugar está México?

R. El nuevo ranking del confiable sitio Visual Capitalist (febrero 2026), basado en los resultados más recientes de PISA, confirma una tendencia clara: Asia domina el desempeño científico mundial.

Top 10 en ciencia (PISA, edición usada por Visual Capitalist 2026)

1. Singapur, 2. China, 3. Taiwán, 4. Japón, 5. Corea del Sur, 6. Hong Kong, 7. Estonia, 8. Canadá, 9. Irlanda y 10. Suiza.

¿Y México?

México se ubica muy por debajo del promedio de la OCDE. Su puntaje más reciente en ciencias es de 410 puntos, frente al promedio OCDE de 485.

En otras áreas:

• Matemáticas: 395

• Lectura: 415

El ranking no mide talento individual, sino la capacidad del sistema educativo para desarrollar pensamiento científico. Los países líderes combinan docentes altamente capacitados, currículas rigurosas y evaluación continua.

México, en cambio, enfrenta brechas estructurales: desigualdad educativa, falta de infraestructura y grandes diferencias regionales.

DEL MÉDICO

Don Alfredo, soy un doctor que tiene ya varios (muchos años) de leer Sin maquillaje y sus acertadas respuestas. Ahora quisiera pedirle si puede publicar esta lista de preguntas que siempre nos gustaría que los pacientes nos hicieran:

Las siete preguntas que tu médico realmente quiere que hagas. Los pacientes que obtienen mejor atención no son los que tienen más tiempo ni mejor seguro, sino los que saben qué preguntar.

La evidencia muestra que participar activamente en la consulta mejora las evaluaciones y la comprensión del propio estado de salud.

1. ¿Qué cuidados preventivos necesito? La prevención revela dónde está realmente su salud, más allá de los síntomas del día.

2. ¿Cómo puedo mejorar mi nutrición? No se trata sólo de frutas y verduras: entender sus hábitos y detonantes permite recomendaciones más precisas.

3. ¿Necesito vitaminas o suplementos? Muchos no los requieren; pueden causar efectos adversos o interactuar con medicamentos. Consultarlo evita riesgos innecesarios.

4. ¿Qué opciones tengo para tratar esto?

5. ¿Qué puedo esperar en las próximas semanas?

6. ¿Cómo afectará esto mi vida diaria?

7. ¿Cuándo debo regresar o pedir ayuda?

Hacer estas preguntas no complica la consulta: la vuelve más útil. Su médico obtiene un panorama completo y usted sale con un plan claro, no con dudas pendientes.

R. Con mucho gusto publico sus recomendaciones para los pacientes. Añado que es altamente recomendable que los pacientes se presenten éstas (y otras) preguntas por escrito y que estén preparados para tomar notas.