El método militar que cambió el destino del Bodø/Glimt en Champions League

La ciudad de Bodo, en la parte septentrional de Europa, se talla los ojos. Sus jugadores son increíblemente buenos y le metieron tres goles al Sporting de Lisboa en los octavos de final de Champions League.

La gente no lo cree, pero está sucediendo y en cada aparición sobresalen dando lecciones de futbol. El humilde equipo de un pueblo olvidado, toma relevancia en Europa.

El técnico Kjetil Knutsen sabía que los diferentes escenarios, casi teatrescos de la Champions League afectarían a su equipo y por eso retomó a un viejo amigo para que le ayudará con la mentalidad de sus jugadores.

La solución no estaba en la pizarra táctica, sino en la psicología del combate.

UN VIEJO AMIGO MILITAR AL RESCATE

Knutsen no llamó a un psicólogo deportivo de manual, sino a un viejo amigo, un hombre forjado en la disciplina del ejército noruego: Bjørn Mannsverk.

Bjorn Mannsverk coach mental del Bodo Glimt Archivo

La premisa era sencilla, pero aterradora para un futbolista: aprender a respirar en medio del caos. Mannsverk, expiloto de combate y militar de carrera, no llegó al vestuario gritando órdenes ni imponiendo castigos físicos. En contraparte, hizo sesiones en las que no hablaba de tácticas de juego, sino de la gestión del miedo.

"No buscamos soldados, sino mentes que no se abandonen a sí mismas cuando el ruido del estadio sube de volumen", suele ser la filosofía que impregna en el vestuario.

El mensaje que Mannsverk grabó a fuego en la plantilla fue una declaración de guerra: "Podéis ganar la Champions". Lo que al principio sonaba a quimera , empezó a cobrar forma en el césped.

Los resultados dejaron de ser casualidades para convertirse en una masacre de gigantes. El mundo del fútbol miró con incredulidad cómo los amarillos del Círculo Polar no solo competían, sino que sometían a las aristocracias del continente. Y siguen.

EL BODO GLIMT DEJÓ EL FRIÓ POR EL CALOR DE MARBELLA

Para un equipo que vive a 2 mik 500 km del Polo Norte, el invierno es una doble cuchilla: hielo y oscuridad. Por eso, el Bodø/Glimt ha convertido a Marbella (específicamente el Marbella Football Center) en su segunda casa.

Bodo/Glimt, el equipo sensación de champions tiene encantados a sus aficionados. Action Images via Reuters

Es una estrategia de logística clave: Mientras la liga noruega para por el clima extremo, ellos se concentran en Málaga para jugar amistosos de alto nivel contra equipos europeos que también hacen pretemporada allí.

Entrenar bajo el sol andaluz les permite jornadas dobles que en Bodø serían imposibles. Este año, de hecho, prepararon sus eliminatorias de Champions (como el cruce contra el Inter de Milán o el Sporting) refugiados en el microclima de la Costa del Sol.