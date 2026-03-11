Andrés Gudiño sí piensa en la Selección Mexicana: "Estoy en mi mejor momento".

El futbol tiene vueltas y justo cuando un jugador piensa que está en la cima, es abrasado por un fuego que derrite sus esperanzas. Mientras eso pasa, hay otros que siguen subiendo la montaña, paso a paso, casi silenciosos.

Fue asi como la carambola le ayudó a Andrés Gudiño, un portero que ni pintaba ni aparecía por estar detrás de Kevin Mier. El colombiano terminó lesionado y entonces apareció Gudiño en noviembre del año pasado. A partir de ese momento ha tenido 16 apariciones, casi todas concretas y de buen nivel.

Coincidió su despunte con la baja de juego de Luis Ángel Malagón y su posterior lesión, además de los errores de Raúl Tala Rangel partido sobre partido.

Gudiño reconoce que "estoy en el mejor momento de mi carrera, es cierto. Hace tres o cuatro años tuve la oportunidad de jugar un torneo completo y miro al que era antes para compararlo con mi presente y soy una persona completamente distinta".

Andrés Gudiño está en su mejor momento. (Mexsport).

EN SU TOP GRACIAS A KEVIN MIER

De igual forma ha reconocido que aprendió mucho de Kevin Mier, un compañero que le ha mostrado otra forma de parar los disparos y jugar más con los pies y saliendo más del arco para no ser tan estático.

Gestiono mejor los partidos, mido los tiempos del juego con mayor alcance tanto en lo mental como en lo psicológico, entiendo muchas cosas que me hacen estar en mi mejor momento".

HUIQUI LO MIRA EN LA SELECCIÓN

Muchas voces se han unido a la petición de que Javier Aguirre lo lleve al Mundial y hasta lo ponga de titular en la inauguración ante Sudáfrica como Joel Huiqui, actual director técnico de las Sub 21 y quien conoce muy bien a Gudiño.

"No sólo va bien en este torneo, sino en otras ocasiones en que ha entrado de cambio cuando estaba Jesús Corona o Kevin Mier. La verdad es que Gudiño lo ha hecho bien y marcado la diferencia en el equipo dando la solidez al equipo por lo que puede estar con la Selección Mexicana".

Vicente Sánchez junto a Joel Huiqui. Mexsport

Gudiño rescató la relación que ha hecho en el futbol con Óscar Conejo Pérez quien fue su entrenador en la portería y después directivo. "Nunca lo recuerdo con una mala cara, siempre sonriendo al trabajo y es uno de los que más he aprendido".