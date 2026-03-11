Frentes Políticos/ 11 marzo 2026

1.

En vilo. La reforma electoral que envió Claudia Sheinbaum al Congreso vivió su primer round. Ayer, en comisiones unidas, se aprobó el proyecto con 45 votos de Morena y 39 en contra de PAN, PRI, MC, Verde y PT. En el minidebate, Ricardo Astudillo, del Verde, dijo que “a pesar de coincidir en varios puntos, no podemos acompañar el dictamen”. Mientras que Pedro Vázquez, del PT, negó que sean “oportunistas o mezquinos” y que su voto en contra obedece a que “todavía no estaban agotadas todas las posibilidades”. Hoy se vota en el pleno. Morena necesita 334 votos, pero sólo tiene 253. ¿De dónde saldrán los 81? Hoy se sabrá cuántos cambiarán de parecer...

2.

Desarme. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presentó el balance del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz: más de 9 mil armas canjeadas desde octubre de 2024. Pistolas, rifles, granadas y cientos de miles de cartuchos salieron de circulación mediante un esquema que paga en efectivo y garantiza anonimato. La cifra sostiene el discurso preventivo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ataca la violencia desde lo social. El reporte suma ferias de paz, comités comunitarios e intercambio de juguetes bélicos por didácticos. Para pacificar, son insuficientes los buenos deseos. Por eso hay que actuar.

3.

Estatutos. Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, decidió recordarle a la coalición que cada partido carga su propio manual. Desde el Senado soltó la frase que los estatutos del Verde no son los de Morena. El mensaje llega justo cuando Claudia Sheinbaum intenta cerrar la puerta a las sucesiones familiares desde 2027. En el tablero potosino la figura visible es Ruth González, senadora y pieza central del proyecto verde. Mientras el discurso oficial condena el nepotismo, el Verde habla de autonomía partidista y de que las candidaturas se deciden en las urnas. En política las reglas importan. Más cuando cada aliado tiene las suyas.

4.

Exgoleador. Cuauhtémoc Blanco, diputado federal pluri de Morena, aterrizó en San Lázaro con fama de ídolo deportivo y la expectativa mínima de aprender el oficio legislativo. Poco ocurrió. Su paso por tribuna ha sido escaso y su mayor visibilidad llegó cuando debió responder a la denuncia por tentativa de violación presentada por Fabiola Blanco ante la Fiscalía General de Morelos. Mientras el expediente sigue su curso, Blanco adelantó que impulsaría una reforma contra denuncias falsas. Se trata de legislar sobre el terreno donde pesa su propio caso. Efectivo en la cancha, nulo en la curul.

5.

Fracaso. Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, intentó frenar desde el penal del Altiplano una posible extradición a EU mediante un amparo que el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en Toluca, desechó porque no existe acto formal que impugnar. El exfuncionario alegó que custodios le adelantaron su viaje “al gabacho”, versión que su defensa reforzó con notas periodísticas. El expediente, sin embargo, revive una vieja sombra política, Bermúdez fue colaborador cercano de Adán Augusto López cuando gobernó Tabasco. Y sigue incólume.