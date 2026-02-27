Inter Miami de Lionel Messi visitará la Casa Blanca tras ganar la MLS Cup

El Inter Miami, club donde milita Lionel Messi, visitará la Casa Blanca el jueves 5 de marzo para conmemorar la conquista de la MLS Cup 2025, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca a The Athletic bajo condición de anonimato por no estar autorizado a declarar públicamente.

La visita fue programada antes del partido que el equipo disputará el sábado 7 de marzo ante D.C. United. Ni el club ni representantes de Messi respondieron a solicitudes de comentario sobre la presencia del capitán argentino en el acto.

De asistir, sería la primera vez que Messi pisa la Casa Blanca. El delantero, ganador de ocho Balones de Oro, fue invitado en enero de 2025 por el entonces presidente Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, aunque no pudo acudir a la ceremonia.

Trump respalda a CR7

La posible postal de Messi en Washington se da en un contexto singular. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó recientemente un mensaje público dirigido a Cristiano Ronaldo.

“Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Te necesitamos en Estados Unidos. Ponte en marcha ya. Te necesitamos rápido”, expresó Trump, desatando reacciones entre aficionados del futbol.

Cristiano Ronaldo y Donald Trump dándose la mano.

Ronaldo ya estuvo en la Casa Blanca en noviembre pasado, cuando asistió a una cena de gala el mismo día en que Trump recibió en el Despacho Oval al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Si Messi acude al acto con Inter Miami, Trump habrá coincidido con las 2 figuras más influyentes de su generación, a meses de la Copa del Mundo 2026 que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá.

Se unen a la tradición presidencial

Inter Miami conquistó la MLS Cup en noviembre de 2025 tras imponerse a Vancouver, logrando el primer título de liga desde su ingreso a la MLS en 2020. Messi, de 38 años, se incorporó al club en el verano de 2023 y fue pieza central en el campeonato.

Las visitas de equipos campeones a la Casa Blanca forman parte de una tradición en el deporte estadunidense profesional y colegial. En 2024, Columbus Crew fue el último club de la MLS en acudir tras obtener el título. En 2012, el entonces jugador inglés David Beckham asistió con LA Galaxy luego de ganar la MLS Cup 2011.

La visita de Miami también coincide con debates recientes en Washington sobre la relación entre deporte y política, luego del paso de la selección estadounidense de hockey, campeona olímpica, por la capital esta misma semana.