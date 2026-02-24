Messi se arrepiente: no aprendió inglés de chico; ‘te sentís ignorante’

Lionel Messi, futbolista del Inter de Miami, muestra arrepentimiento de varias cosas a sus 38 años de edad, una de ellas fue la de no aprender inglés de chico, algo que lo hizo sentir “medio ignorante”. Asimismo, el argentino visualizó otro posible cruce con México.

“Me arrepiento de muchísimas cosas. Se lo digo a mis hijos: tener una buena educación, no haber aprendido inglés de chico”, mencionó Messi en el podcast “Miro de atrás” del portero de los Tigres, Nahuel “Patón” Guzmán.

Messi confesó que tuvo oportunidades de dialogar con diferentes personalidades AFP

El campeón del mundo en Qatar 2022 admitió que tuvo tiempo de haber estudiado y que se arrepentía un montón por no haberlo hecho antes.

“Después vivís momentos de estar con personalidades para poder hablar o tener una charla y te sentís medio ignorante, ¿viste? Digo ‘qué boludo, cómo perdí el tiempo’”, declaró.

Messi aconseja a sus hijos que aprovechen la oportunidad, porque ellos tienen otro tipo de posibilidades.

Messi confesó que le gusta disfrutar de las pequeñas cosas AFP

“No me faltó nada a mí, mi viejo siempre hizo de todo, pero ellos tienen otras posibilidades”, señaló.

UN MESSI NORMAL

Otra de las confesiones que le soltó Lionel Messi a Nahuel Guzmán fue que, durante años, le costó la exposición pública, pero en los últimos años está más relajado y disfruta de las pequeñas cosas.

“Muchas veces la gente imagina cualquier cosa, pero yo soy de lo más normal: me gustan las pequeñas cosas, los detalles, lo mío. Vivo como cualquier otro”, apuntó.