Reserva Federal de EU pone 'pausa' a su tasa de interés; la deja en un rango de entre 3.50 y 3.75%

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo estables las tasas de interés el miércoles, citando una inflación aún elevada junto con un sólido crecimiento económico, y dando pocas indicaciones sobre cuándo podrían reducirse nuevamente los costos de endeudamiento en su última declaración de política monetaria.

La actividad económica se ha estado expandiendo a un ritmo sólido", dijeron los responsables de la política monetaria de la Fed en el comunicado después de votar 10-2 para mantener la tasa de interés de referencia del banco central estadunidense en el rango de 3.50%-3.75% después de una reunión de dos días.

La declaración de la Fed no ofreció ninguna pista sobre cuándo podría producirse otra reducción en los costos de endeudamiento, señalando que "el alcance y el momento de los ajustes adicionales" a la tasa de política monetaria dependerían de los datos entrantes y de las perspectivas económicas.

Mientras tanto, la inflación "sigue algo elevada", dijo el banco central, mientras que el mercado laboral ha "mostrado algunas señales de estabilización".

Aunque la Fed señaló que "el crecimiento del empleo se ha mantenido bajo", también eliminó el lenguaje de su declaración anterior que decía que los riesgos a la baja para el empleo habían aumentado, una indicación de que los responsables de política monetaria como grupo están cada vez menos preocupados por una rápida caída en el mercado laboral.

Antes de la reunión de esta semana, las autoridades de la Fed habían descrito el mercado laboral como prácticamente equilibrado, con menores avances que se correspondían con el crecimiento más bajo en el número de personas que buscan empleo como resultado de las políticas migratorias más estrictas del gobierno del presidente Donald Trump. La tasa de desempleo en diciembre cayó al 4.4%.

La decisión de mantener los costos de endeudamiento en su nivel actual pone en suspenso nuevamente el actual ciclo de flexibilización monetaria de la Fed, que comenzó cerca del final del gobierno de Joe Biden y continuó después de una pausa de aproximadamente nueve meses durante el segundo mandato de Trump.

La decisión se da después de tres reducciones de un cuarto de punto porcentual en las últimas tres reuniones del banco central de 2025.

El recorte de tasas en la reunión del 9 y 10 de diciembre dejó al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de fijar la política monetaria, inusualmente dividido. Tres de sus 12 miembros con derecho a voto discreparon: uno a favor de un recorte aún mayor y dos a favor de no reducirlo en absoluto.

Esas mismas divisiones se han mantenido en 2026, y los datos económicos recientes han hecho poco para cambiar las perspectivas de los funcionarios más preocupados de que la inflación no esté volviendo al objetivo del 2% del banco central, o de aquellos más preocupados por un aumento en la tasa de desempleo si no se flexibilizan las condiciones crediticias para alentar un mayor gasto e inversión.

Es un debate que podría marcar las primeras semanas en el cargo de quien sea nombrado para reemplazar a Jerome Powell al frente de la Fed, una decisión que se espera que Trump anuncie pronto.

Se espera que el sucesor de Powell esté en funciones para dirigir la reunión de política monetaria del banco central del 16 y 17 de junio. Los inversores esperan que la Fed mantenga las tasas sin cambios hasta entonces.

Con información de Reuters

vjcm