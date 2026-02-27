Agenda de Liga MX y Concacaf pesa al América; cambia su horario contra el Querétaro 

El calendario del América se empieza a sobrecargar. Previo a la semana de jornada doble, las Águilas confirmaron la modificación del juego del próximo fin de semana en la Liga Mx, la visita al Querétaro.

Vía redes sociales, las Águilas del América indicaron que el choque contra los Gallos del Querétaro, este 7 de marzo por la Jornada 10 del Clausura 2026, se disputará a las 17:00 horas.

Cabe recordar que antes de este partido de Liga MX, el América sostendrá actividad a media semana por la Jornada 9, el 4 de marzo ante los Bravos de Juárez, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Mientras que la octava fecha América también jugará en casa, el sábado 28 de febrero con los Tigres.

En la agenda de las Águilas del América también están los duelos de la Concacaf Champions Cup (octavos de final). El 10 de marzo el equipo dirigido por André Jardine visitará al Philadelphia Union (Estados Unidos). La vuelta para el América será el 18 de marzo, en el Estadio Ciudad de los Deportes, o como la afición ya prefiere decirle: “estadio Azulcrema”.

Y el 28 de marzo (fecha en la que el Estadio Azteca reabre sus puertas para el amistoso México vs Portugal y Cristiano Ronaldo), el América volverá a verse con Tigres en un amistoso en Arkanzas, Estados Unidos (serie de duelos en que las femeniles de América y Tigres también se enfrentarán).

¿América, afectado por su agenda de Liga MX y Concacaf?

Con la agenda llena, el optimismo del América es alto. No ponen pretextos, todo lo contrario, al saber la deuda que tienen en el plano internacional con la Concacaf Champions Cup, así lo refirió Erick Sánchez, mediocampista que retomó el trabajo en Coapa tras su participación con la Selección Mexicana, en la victoria 4-0 ante Islandia, el miércoles por la noche en Querétaro.

“El desgaste siempre estará, porque es un partido y en lo personal los viajes sí te cansan, no te puedes quejar, porque fue un viaje corto, no es algo de lo que uno deba preocuparse o quejarse, los viajes de selección y cada club saben manejar la situación y eso es lo que hace que no sea de cierta forma desgastante y tengas una recuperación buena”, señaló confiado del jugador americanista.

Érick Sánchez también apuntó a la adaptación de los refuerzos en el club, a quienes les inyectó presión, al tiempo que dio importancia a la incorporación de quienes acuden a llamados de la Selección Mexicana.

“El profe fue claro, mis compañeros tenían idea de lo que debían estar enfocados para el partido contra los Tigres, nosotros adaptarnos a lo que pide, conscientes de que en unos días es adaptarse a cualquier cosa, porque no hay mucho tiempo, es algo que mis compañeros ya saben.

“Reconocer al grupo, hace que los que lleguen se sientan adaptados, en casa, que tienen nuestro respaldo. En este equipo, los que llegamos nos procuran a la buena competencia interna y eso nos lleva a ser mejores personas y mejor equipo. En tema de lesionados, estamos tranquilos, porque hay compañeros que lo pueden hacer bien como Isaías Violante (volante derecho en lugar de Alejandro Zendejas), Miguel Vásquez (defensa central), hay calidad para levantar la mano, para entrar y responder, eso habla del día a día, del trabajo de cada compañero, por eso estamos tranquilos del que entre, lo hará de la mejor manera”.

Respecto al juego de este sábado contra los Tigres en el Estadio Azulcrema, Erick Chiquito Sánchez fue mesurado con el análisis de un rival que no contará con su referente y goleador, André-pierre Gignac.

“Conscientes del rival que es Tigres, sabemos la calidad de los jugadores que tiene, siempre lo digo: ‘somos América. Mis compañeros tienen una calidad impresionante y estos partidos todos los queremos jugar; tratamos de mejorar, Tigres es un gran rival, el equipo está muy concentrado en el partido de mañana”, sentenció.

América y Tigres se medirán este sábado 28 de febrero, a las 21:10 horas, en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde los azulcremas buscarán su cuarta victoria del torneo (suman 11 puntos), mientras que los Tigres, bajo el mando de Guido Pizarro, están detrás (10 unidades).