El Barcelona se enfrenta al Villarreal en el Camp Nou este sábado 28 de febrero, encuentro en el que los culés buscarán consolidar su posición en el liderato de La Liga tras una "guerra abierta" con el Real Madrid.

El equipo de Hansi Flick llega al partido como el líder actual de la competencia, con 61 puntos, aunque con el contexto de que la lecha con el Real Madrid se ha mantenido intermitente en las últimas jornadas, por lo que una victoria es crucial.

El Camp Nou se ha convertido en una auténtica fortaleza para el Barça, con un récord inmaculado de 12 victorias en 12 partidos como local, habiendo marcado 37 goles y encajado solamente cinco, siendo el mejor en ambos registros de la liga.

El Villarreal, dirigido por Marcelino García Toral, se presenta como el tercer clasificado de La Liga con 51 puntos, a 10 del equipo catalán. El Submarino Amarillo está en plena pelea por asegurar puestos de Champions League y necesita puntuar para mantener o ampliar la franja respecto a sus perseguidores.

A pesar del dominio local del Barcelona, el historial reciente en el Camp Nou es una fuente de optimismo para los visitantes, pues el Villarreal ha logrado encadenar resultados, e incluso ha ganado dos de sus últimos cuatro enfrentamientos ligueros contra el Barça. Los últimos cinco partidos entre ambos han estado marcados por una lluvia de goles y resultados cambiantes, incluyendo un 3-5 y un 3-4.

Por el lado del Barça está el joven Lamine Yamal (con 10 goles y 9 asistencias), una de las principales amenazas ofensivas. El Villarreal, pos su partem cuenta con George Mikautadze, al momento con 8 goles en el campeonato.

El entrenador Flick disfruta cada minuto al frente del Barcelona. X: @FCBarcelona

El FC Barcelona es el claro favorito para llevarse la victoria según las casas de apuestas. Dada la naturaleza ofensiva de ambos equipos y el historial reciente, una de las predicciones más comunes es que se verá un encuentro con más de 3.5 goles.

Los colchoneros, a escena

En otro frente, el Atlético (4º) visita al colista Oviedo (20º) en el Carlos Tartiere. Los rojiblancos son favoritos, pues llegan de dos victorias al hilo con muchos goles y buscan consolidar puestos Champions. El Oviedo, necesitado de sumar para la permanencia, se aferra a su buen rendimiento en casa para dar la sorpresa.

¿Dónde y a qué hora ver el Barça-Villarreal y el resto de los juegos sabatinos de La Liga?

Rayo Vallecano vs. Athletic Club

​Hora: 7:00 hrs.

​Estadio Vallecas

​Canal: Sky Sports

Barcelona vs. Villarreal

​Hora: 9:15 hrs.

Estadio Camp Nou

​Canal: Sky Sports

Mallorca vs. Real Sociedad

​Hora: 11:30 hrs.

​ Estadio de Son Moix

Estadio de Son Moix ​Canal: Sky Sports