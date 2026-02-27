Por primera vez en la historia, los equipos de la NFL podrán gastar 300 millones de dólares en salarios

La National Football League anunció que el tope salarial por equipo alcanzará 301.2 millones de dólares en la temporada 2026, la primera vez que la cifra supera los 300 millones en la historia de la liga.

El nuevo límite representa un aumento de 22 millones respecto a 2025. Los equipos recibieron la notificación el viernes y deberán cumplir con el tope antes del 11 de marzo, cuando inicia el nuevo año de liga.

El crecimiento del salary cap ha sido acelerado desde la temporada marcada por la pandemia en 2020, cuando la asistencia a estadios fue limitada. En 2021 el límite cayó a 182.5 millones desde 198.2 millones en 2020. Desde entonces, el incremento anual ha sido de al menos 16 millones, con un promedio cercano a 24 millones por año.

En los últimos cinco años el tope ha crecido cerca de 40 por ciento. El mayor salto interanual fue de 31 millones entre 2023 y 2024.

El costo total proyectado por jugador, incluyendo beneficios, será de 378.8 millones por organización

La etiqueta de franquicia más alta seguirá siendo para quarterbacks con 43.9 millones, seguida por receptores abiertos con 27.3 millones.

Minnesota en problemas

Equipos como los Vikings deberán ajustar sus finanzas. La franquicia necesita liberar alrededor de 43 millones para cumplir con el límite antes del inicio del año de liga. Los Cowboys figuran como el único equipo con una situación más comprometida respecto al tope actual.

El sistema de salary cap permite a los clubes diferir costos hacia el futuro mediante restructuras y bonos, aunque esos montos deben pagarse eventualmente. Las decisiones sobre recortes salariales, extensiones de contrato o liberaciones de jugadores marcarán la actividad previa a la agencia libre.

El nuevo techo salarial casi duplica el nivel de hace 10 años y confirma la expansión económica de la NFL tras la crisis sanitaria, impulsada por contratos televisivos, patrocinios y asistencia a estadios.

La NFL de 2026 es, más que nunca, un negocio de proyecciones. Con costos totales por jugador que ya rozan los 378.8 millones incluyendo beneficios, la liga se consolida como el imperio deportivo más lucrativo del planeta, donde el éxito no solo se mide en yardas, sino en la capacidad de mantener el equilibrio sobre la cuerda floja de un presupuesto que ya no tiene techo.