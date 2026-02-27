Frentes Políticos / 27 de febrero de 2026

1. Aval externo. El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió al secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, en el marco del Estudio Económico de México 2026. El balance fue optimista, con 13.5 millones de personas fuera de la pobreza, aumento histórico del salario mínimo y mayor participación femenina. También se subrayó la creación de dependencias como la Secretaría de Ciencias y la Agencia de Transformación Digital. Mientras la política nacional discute reformas, en el ámbito internacional se proyecta estabilidad y avances. El reto: que el reconocimiento externo se traduzca en certidumbre interna sostenida. Pan comido para De la Fuente.

2. Democracia en disputa. Claudia Sheinbaum respondió a Coparmex con firmeza, su reforma electoral no es retroceso, sino fortalecimiento democrático, además de que no genera incertidumbre para la inversión. El mensaje al sector empresarial es que México está abierto, pero con reglas, sin embargo, desde la academia surgen matices. María Marván, exconsejera presidenta del IFE, advierte que antes de celebrar ahorros de 25% al INE, de Guadalupe Taddei, hay que revisar la viabilidad política y números reales. A estas alturas, el debate se mueve entre la convicción política y la cautela técnica. La reforma avanza, pero no sin resistencias.

3. Curva de aprendizaje. La SCJN salió de su zona de confort. En Tenejapa, Chiapas, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz encabezó una sesión histórica para atender el reclamo de la comunidad de La Candelaria sobre su derecho al autogobierno. “El país está cambiando y la Corte no se puede quedar atrás”, dijo. Palabras potentes que hablan de justicia en territorio y reconocimiento a pueblos indígenas. No obstante, no todos están alineados. Mientras Aguilar intenta mostrar nuevo rostro y cercanía social, ministras como Lenia Batres parece que apenas cursan la primaria. Así no.

4. Bodas de oro. La Profeco, a cargo de Iván Escalante, está de manteles largos, ya que cumplió 50 años de compromiso en defensa de los consumidores. Esta institución no sólo acompaña y orienta a los ciudadanos para que tomen las mejores decisiones, sino que además, es un férreo defensor de sus derechos. Escalante ha hecho de la protección del consumidor una causa pública cercana y humana. Es un asiduo de las redes sociales, donde promociona y comparte tips de compra o cómo hacer productos en casa, y siempre está atento de que no haya abusos contra los consumidores. Con líderes como él, el festejo sabe mucho mejor. ¡Felicidades!

5. Regreso calculado. Manlio Fabio Beltrones volvió al Senado con la idea de frenar la sobrerrepresentación. Tras su licencia temporal, el sonorense anunció una iniciativa propia para modificar el artículo 54 constitucional y evitar que un partido tenga más escaños que votos reales. El dardo apunta directo a Morena, dirigido por Luisa María Alcalde, y a 73% de curules con 41% de votación en 2024, avalado por INE y TEPJF. Beltrones habla de democracia auténtica y no de “democracia barata”, y se reposiciona como defensor de la proporcionalidad. El tablero se mueve. Hay opciones.