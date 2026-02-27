Caliente.mx y UFC anuncian alianza estratégica para fortalecer el mercado mexicano

Como parte de su plan de expansión global, Caliente.mx anunció una alianza estratégica con la UFC, la empresa líder en artes marciales mixtas (MMA), con el objetivo de fortalecer su presencia en el mercado mexicano a través de una relación comercial a largo plazo.

Fernanda Sainz, Directora Comercial de Caliente.mx, aseguró que este acuerdo responde a la evolución del aficionado deportivo en México.

Para nosotros, esta alianza es una decisión estratégica que refleja cómo entendemos la evolución de los aficionados al deporte en México”, señaló.

Las artes marciales mixtas han crecido de manera exponencial en popularidad a nivel mundial y México se ha consolidado como uno de los mercados más atractivos para la UFC. En ese sentido, Sainz adelantó que buscarán generar experiencias en vivo y mayor interacción para los seguidores del deporte.

“Esta relación con Caliente busca elevar la experiencia del aficionado al trabajar juntos para crear más emoción, más interacción y más formas de que los fans conecten con UFC en uno de los mercados deportivos más vibrantes del mundo”, agregó.

.

Durante la presentación también estuvo Andrés Bale, vicepresidente de Desarrollo Internacional de Negocios de la UFC, quien destacó que México es un mercado prioritario para la organización.

Buscábamos tres cosas: liderazgo en el mercado, creación de experiencias y una sociedad a largo plazo. Caliente.mx cumple con esos tres puntos. México es un mercado prioritario para nosotros”, sentenció.

Con este acuerdo, UFC y Caliente.mx buscan potenciar el crecimiento de la MMA en México y consolidar nuevas oportunidades comerciales dentro de uno de los sectores deportivos con mayor proyección.