Escándalo en Puerto Rico: Video muestra el momento en que Messi es tacleado por fanáticos

El encuentro amistoso entre el Inter Miami e Independiente del Valle, celebrado en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Puerto Rico, dejó una de las imágenes más virales del año teniendo como protagonista al argentino Lionel Messi, quien una vez más fue el blanco de una invasión a la cancha luego de que algunos aficionados lograron burlar la seguridad.

Aunque el conjunto estadounidense se llevó la victoria por 2-1, el resultado quedó en segundo plano tras un caótico incidente en los minutos finales que puso en riesgo la integridad física de Lionel Messi.

Corría el minuto 88 cuando la seguridad del estadio se vio sorprendida por la entrada de cuatro aficionados al terreno de juego. Mientras el astro argentino, de 38 años, atendía con calma a un joven para firmarle la camiseta, otro fanático irrumpió a alta velocidad y lo abrazó por la espalda.

Cuando los integrantes de seguridad intentaron controlar a los fanáticos sucedió algo que nadie esperaba. Uno de los guardias se lanzó sobre uno de los invasores, pero derribó en su maniobra a Messi de forma accidental, esto mientras otros fanáticos se acercaban a la zona.

Messi terminó en el césped y, aunque se levantó sin dolencias físicas, mostró visibles signos de fastidio. Previamente, otros espectadores ya habían logrado acercarse al "10" para obtener fotografías, evidenciando las carencias en el control del evento en Bayamón.

Un amistoso con tintes de alta tensión

El compromiso, que había sido reprogramado debido a una lesión previa de la "Pulga", estuvo marcado por la aspereza. Desde la primera parte se registró una gresca generalizada entre ambos planteles e incluso Messi, quien ingresó para el segundo tiempo, sufrió una marca agresiva por parte de los ecuatorianos, destacando un fuerte cruce con Jeghson Méndez.

Además, el partido presentó particularidades logísticas, como un retraso de media hora en el inicio y el hecho de que ambos equipos vistieron uniformes negros, lo que confundía tanto a los equipos como a los fanáticos.

Las escenas de Messi recordaron su más reciente visita a la India donde hubo destrozos luego de que algunos aficionados se quejaran de pagar altos precios por ingresar al estadio y no poder ver al astro argentino.