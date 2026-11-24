Un proyecto impulsado por Gianni Infantino para explotar comercialmente los activos de la FIFA durante casi un siglo vuelve a colocar al presidente del organismo bajo presión. Documentos internos revisados por The Guardian revelaron nuevos detalles de FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que contemplaba transferir los derechos comerciales de los torneos de la FIFA a una empresa con fines de lucro durante un plazo máximo de 96 años.

La propuesta, que tenía como principal inversionista al fondo estadounidense Thrive Capital, encabezado por Joshua Kushner, contemplaba una valoración inicial de 20,000 millones de dólares y una captación de hasta 4,200 millones mediante la entrada de capital privado.

Los documentos, cuya autenticidad fue confirmada por Thrive Capital, muestran que el acuerdo habría funcionado mediante periodos de licencia renovables de 12 años, hasta alcanzar un máximo de 96. La FIFA conservaría el 51 por ciento de la nueva compañía de manera permanente, mientras que los inversionistas tendrían una participación minoritaria.

Bonos millonarios y una cláusula de 250 millones

Entre los aspectos más controvertidos del proyecto FIFA Forward Enterprise aparece un fondo de incentivos para los directivos de la nueva empresa. Los documentos contemplaban reservar hasta el 5 por ciento del capital de FFE para recompensar a sus administradores.

De acuerdo con los cálculos publicados por The Guardian, ese mecanismo podría haber generado pagos de hasta 50 millones de dólares por cada 1,000 millones de incremento en el valor de la compañía por encima de su valoración inicial de 20,000 millones.

El acuerdo también incluía una cláusula de indemnización de 250 millones de dólares a favor de Thrive Capital si la FIFA incumplía el convenio o cerraba una operación con otro inversionista. Además, el organismo habría quedado impedido para negociar con otros posibles compradores principales durante un año o hasta concretar el acuerdo.

Otro punto delicado fue que no se realizó una licitación pública. Un documento interno reconoció que el departamento financiero de la FIFA no tuvo acceso directo a los términos de la operación.

La FIFA canceló el proyecto, pero la polémica continúa

La iniciativa fue retirada en agosto de 2026 después de recibir fuertes críticas de distintas confederaciones y de que la UEFA amenazara con boicotear las competiciones de la FIFA.

El organismo defendió que el proyecto requería la aprobación de las asociaciones miembro y del Consejo de la FIFA. También negó que Infantino pudiera obtener beneficios personales: aseguró que los incentivos estaban destinados exclusivamente a los directivos de FFE y que los funcionarios de la FIFA no podían participar en ese esquema.

La controversia, sin embargo, sigue abierta. El 19 de noviembre, la UEFA volvió a reclamar transparencia y cuestionó que la FIFA no hubiera respondido satisfactoriamente a sus preguntas ni facilitado la documentación solicitada.

Con la elección presidencial de la FIFA prevista para marzo de 2027, las revelaciones sobre FIFA Forward Enterprise representan un nuevo desafío para Infantino, quien buscará un cuarto mandato al frente del organismo.