¿El fin de su era? Infantino encara una rebelión total en el Consejo de la FIFA tras un plan fallido

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presidirá este jueves una reunión crucial del Consejo de la FIFA en su sede principal de Zúrich, Suiza, en medio de un clima de extrema tensión política y un empuje coordinado por parte de sus críticos más severos para forzar su salida inmediata del cargo.

Esta sesión presencial marca el primer encuentro formal del órgano rector del futbol mundial desde el colapso del controvertido plan de venta de los derechos comerciales de la Copa del Mundo bajo el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), el cual fue filtrado a la prensa y posteriormente cancelado debido al rechazo unánime de las confederaciones más importantes del planeta.

El proyecto fallido, que pretendía privatizar y ceder el control comercial de los futuros torneos mundialistas a un consorcio de inversores externos por un valor estimado de 4,200 millones de dólares, fracturó por completo la confianza de los líderes continentales. Según fuentes internas de la organización, un bloque opositor liderado por Aleksander Ceferin planea confrontar directamente al mandatario italo-suizo durante la agenda oficial del jueves para exigir cuentas claras sobre las negociaciones secretas que pusieron en riesgo el patrimonio y la soberanía del organismo.

¿Qué confederaciones lideran el bloque para destituir a Gianni Infantino?

La oposición interna ha logrado consolidar un frente amplio que debilita de forma drástica la posición del actual mandatario a las puertas de las próximas elecciones institucionales de 2027. El grupo disidente está articulado principalmente por las siguientes organizaciones:

El respaldo sudamericano: Respaldado por varias de las federaciones más influyentes de la CONMEBOL , las cuales temían perder control y soberanía sobre sus propios activos comerciales de cara a las siguientes justas mundialistas.

El apoyo norteamericano y asiático: Con el soporte estratégico de los presidentes de la CONCACAF y la AFC , quienes firmaron cartas conjuntas acusando a Infantino de romper mediante el engaño la confianza de la cúpula del futbol.

Este grupo de críticos argumenta firmemente que Gianni Infantino actuó de manera unilateral, debilitando la gobernanza y la estabilidad financiera al negociar el acuerdo en absoluto secreto. Además, al orden del día se suman las fuertes quejas por el polémico salario secreto de 1.7 millones de dólares que recibió de la filial del Mundial en Estados Unidos y la polémica concesión de un premio de paz a Donald Trump.

Gianni Infantino ya cumplió una década al frente de FIFA; asumió la presidencia del organismo el 26 de febrero de 2026. Reuters

¿Existen mecanismos legales para forzar elecciones anticipadas en la FIFA?

A pesar de que el plan de comercialización fue archivado de emergencia para mitigar los daños institucionales, el descontento político ha escalado a niveles sin precedentes en la era moderna del organismo. Miembros destacados del Consejo de la FIFA han comenzado a explorar minuciosamente los mecanismos estatutarios necesarios para formalizar una moción de censura o, en su defecto, presionar por una convocatoria de elecciones anticipadas antes del congreso oficial fijado en Rabat, Marruecos.