Gianni Infantino avanza hacia la reelección en FIFA con el respaldo de Asia

Gianni Infantino dio un paso muy importante para asegurar su cuarto mandato al frente de la FIFA. Durante el congreso extraordinario celebrado en Tokio, la Confederación Asiática de Futbol (AFC) confirmó su respaldo al dirigente suizo de cara a las elecciones programadas para marzo, consolidando un bloque clave de votos en el futbol internacional.

El presidente de la AFC, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, escenificó el acuerdo con un abrazo efusivo hacia Infantino ante los delegados del continente. Con 47 federaciones miembro, el apoyo de este organismo posiciona al actual mandamás como favorito para retener la presidencia.

Reafirmamos nuestro pleno compromiso de apoyarlo a usted y a su liderazgo mientras busca un nuevo mandato. Conozco el sentir de los miembros en Asia y su compromiso es claro", declaró el jeque Salman.

El giro político tras la tensión con Europa y Concacaf

Este anuncio representa una maniobra política inesperada dentro de la cúpula del balompié mundial. Apenas dos meses atrás, la AFC se había aliado con la UEFA y la CONCACAF para señalar que Infantino incurrió en una "violación fundamental de la confianza", derivada de la controversia por un proyecto comercial de 4,200 millones de dólares ideado para la Copa del Mundo.

Sin embargo, el escenario cambió radicalmente luego de que el presidente del organismo rector se disculpara formalmente ante el consejo de 37 miembros en Zúrich por los errores cometidos en dicha propuesta.

Reconciliación en Zúrich: Las reuniones privadas entre las cúpulas permitieron limar asperezas y dejar atrás las diferencias institucionales.

Lecciones del pasado: El jeque admitió que existieron desacuerdos, pero enfatizó que lo prioritario es avanzar en unidad.

Consenso regional: La cercanía de Infantino con las federaciones asiáticas facilitó el cierre de filas antes de la fecha límite electoral.

El camino despejado rumbo a las urnas de la FIFA

El calendario marca el 18 de noviembre como la fecha límite para la inscripción de candidaturas rivales. Hasta el momento, ningún opositor ha presentado su registro oficial para competir contra el directivo suizo, lo que perfila una elección sin contratiempos en el congreso de marzo.

Aunque no la totalidad de las 47 asociaciones miembro emitirán su voto en la misma dirección, la postura de la confederación le otorga a Infantino un colchón político prácticamente inalcanzable. Con el respaldo asiático asegurado, la FIFA encamina el cierre de filas institucional para definir la gestión de los próximos años.