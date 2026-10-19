Duros cuestionamientos a FIFA: La UEFA lanza ultimátum a Infantino y exige cuentas por 42 sospechas

La UEFA y sus 55 asociaciones miembro emitieron un ultimátum a la FIFA, exigiendo respuestas inmediatas por escrito a un pliego de 42 preguntas clave sobre decisiones de gobernanza e irregularidades deportivas. La solicitud formal, ratificada en una carta firmada por el secretario general de la UEFA, Theodore Theodoridis, fija como fecha límite el próximo 2 de noviembre de 2026 para la entrega de aclaraciones sustanciales y la documentación correspondiente.

El eje central del conflicto institucional radica en el proyecto comercial FIFA Forward Enterprise (FFE), impulsado por el presidente del organismo mundial, Gianni Infantino. Dicha iniciativa contemplaba la privatización y venta de una fracción de los derechos comerciales de la Copa del Mundo a la firma de inversión Thrive Capital con el fin de recaudar 20,000 millones de dólares. La UEFA demandó esclarecer quién autorizó la exclusividad de las negociaciones sin la consulta previa al Consejo de la FIFA.

A pesar de que la propuesta financiera fue descartada tras el rechazo generalizado de las federaciones, el bloque europeo advirtió tajantemente que las reformas institucionales previstas no eximen la rendición de cuentas por las acciones pasadas, manifestando una pérdida de confianza en la administración actual de la FIFA.

Las decisiones deportivas bajo investigación de la UEFA

Más allá del ámbito económico, el documento remitido abarca exigencias sobre determinaciones controversiales adoptadas en torneos internacionales recientes de la FIFA: