La inesperada predicción de Paunovic para México tras la goleada 5-1 en Toluca

Veljko Paunovic, entrenador de la Selección de Serbia, se marcha del Estadio Nemesio Díez con un contraste de sensaciones. Por solidaridad y cariño a México, considera que el Tricolor tendrá una Copa del Mundo positiva.

Creo que hemos sido testigos de un gran encuentro, una gran selección. México ganó merecidamente, una victoria contundente, yo, por el lado nuestro, mis jugadores dieron todo, dimos buena parte, llegamos al momento crucial muy bien, el gol en propia puerta nos hizo daño, gol inocente al final también.

Pero es un grupo nuevo, estamos trabajando, hay una gran predisposición, actitud fantástica, con momentos buenos con salida de balón, lo que se busca, es calidad, estamos con mucho trabajo, tiempo para alcanzar el nivel para competir al máximo, estoy contento con el grupo, felicitar y desear lo mejor a la Selección Mexicana”.

El seleccionador serbio no dejó pasar la oportunidad de elogiar las individualidades de México, como la actuación de Mateo Chávez, quien entró de cambio por Jesús Gallardo en la lateral izquierda.

Son cosas de futbol, no pasa nada, hay que enfocarse, el protagonista es México, el Mundial, como lo dije, buscamos una experiencia, fue un resultado abultado, metimos dos en propia puerta, no forzados, nos queda mucho por hacer.

Serbia sufrió una goleada en Toluca. Mexsport

Por otro lado, el quinto gol, una inocentada, es un gran remate de Luis Chávez, son cosas que nosotros tenemos que controlar mejor, eliminando estos goles, que son errores propios, es el crecimiento que tenemos que buscar, en la primera parte, con uno o dos minutos, metiendo en propia puerta, le hace daño a un grupo joven”.

Serbia no logró clasificarse a la Copa del Mundo, pero con Paunovic, extécnico de los clubes mexicanos Chivas y Tigres, comienza a ver opciones para un cambio generacional con miras al Mundial 2030.