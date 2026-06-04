México aplasta 5-1 a Serbia y enciende la ilusión rumbo al Mundial 2026

Sonrientes y satisfechos, pero conscientes de que ya no hay vuelta atrás con la lista mundialista, en la Selección Mexicana cerraron su preparación con goleada de 5-1 ante Serbia, en el Estadio Nemesio Díez de Toluca.

La visita pegó primero el marcador y al entusiasmo de la afición. ¿Será que así de rápido y fácil los rivales dañarán en el Mundial? Notable desconcierto en las gradas al cortarse las ovaciones por lamentos, reacción al gol del serbio Peter Stanic, quien se favoreció de un rebote al área, donde le ganó el mano a mano a Raúl Rangel (18’).

Pese a ser amistoso y el último ensayo, el gol en contra caló a los mexicanos. Había coraje desde las chispas previas que salieron de las zonas técnicas. El técnico y ya conocido de la Liga MX, Veljko Paunovic, se encaró con Jesús Gallardo, al grado de que el lateral derecho lo empujó. Salió de inmediato el seleccionador Javier Aguirre a calmar los ánimos.

Pero la derrota parcial no afectó al Vasco Aguirre ni compañía. El entendimiento colectivo y plan de juego permitió la remontada antes de irse al descanso.

Inicia la remontada

La goleada la encaminó Johan Vásquez (33’). El central del Genoa italiano es uno de los hombres fuertes de la convocatoria final de Aguirre para el Mundial.

El 2-1 fue un regalo y una muestra de la reciente conformación del equipo serbio. En el tiempo de compensación, el defensa Stefan Bukinac dio un pase retrasado a su portería, pero el guardameta Filip Stankovic estaba mal posicionado y no alcanzó a frenar el encuentro del esférico con las redes.

Para la segunda parte y con numerosos cambios, el equipo de Javier Aguirre elevó la temperatura del Nemesio Díez. Los fanáticos que acudieron a darle “la última bendición” al Tricolor antes de su debut mundialista tenían hambre de más goles.

El capricho se los cumplió Raúl Jiménez tras un rebote, producto de un disparo que Julián Quiñones estrelló en el poste (54’), y de nueva cuenta un regalo serbio, un autogol del defensa Adem Avdic (72’), luego de un tiro de esquina cobrado por Alexis Vega, el hombre más laureado de la noche por el hecho de ser local (Toluca).

Julian Quiñones fue uno de los futbolistas más participativos. Jose Luis Melgarejo

El cerrojo de festejos lo hizo Luis Chávez con la quinta anotación. La mera especialidad del mediocampista, un tiro de larga distancia que hiló el pitazo final y una esperanza de los fanáticos, algunos por ver su primer Mundial y otros con recuerdos del 70’ y 86’, pero todos en comunión por más resultados similares a partir del 11 de junio, cuando México haga los honores ante Sudáfrica.