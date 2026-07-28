¡Oro histórico para México! Primera en debut de la prueba en Centroamericanos

La delegación de México sumó un oro histórico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Maite Arrillaga y Rafael Mejía se colgaron la primera presea áurea en la prueba dos remos sin timonel mixto.

La prueba Mix2- debuta en los Juegos Centroamericanos.

Maite Arrillaga y Rafael Mejía consiguen el primer oro en la prueba Mix2- del Remo en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Mexsport

La dupla de México consiguió el oro con un tiempo de 7:39.31, con lo que superaron a los representantes de Venezuela Naomi Soazo y Jaime Machado, quienes se quedaron a +3.82.

La medalla de bronce fue para Wendy Simo y Jancarlos Tineo de República Dominicana, con un registro de 8:00.20, a +20.89 de los mexicanos.

Otro oro para México en el Remo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Mexsport

México consiguió otro oro en el Remo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Melissa Márquez, Aylin Ibarra, Jennifer de la Rosa y Ximena Castellanos, lograron el título en la prueba cuádruple Sculls W4X.

Las mexicanas cruzaron la meta con un tiempo de 7:10.96, seguida de la representación de Cuba (+0.85) y Venezuela (8.08).

¿CUÁNTAS MEDALLAS LLEVA MÉXICO EN EL REMO DE LOS CENTROAMERICANOS 2026?