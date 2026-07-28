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¡Oro histórico para México! Primera en debut de la prueba en Centroamericanos

México consiguió la primera medalla de oro en el debut de la prueba Mix2- del Remo en Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Por: Arturo López

¡Oro histórico para México! Primera en debut de la prueba en Centroamericanos
¡Oro histórico para México! Primera en debut de la prueba en CentroamericanosMexsport

La delegación de México sumó un oro histórico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Maite Arrillaga y Rafael Mejía se colgaron la primera presea áurea en la prueba dos remos sin timonel mixto.

La prueba Mix2- debuta en los Juegos Centroamericanos.

Maite Arrillaga y Rafael Mejía consiguen el primer oro en la prueba Mix2- del Remo en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Maite Arrillaga y Rafael Mejía consiguen el primer oro en la prueba Mix2- del Remo en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026Mexsport

La dupla de México consiguió el oro con un tiempo de 7:39.31, con lo que superaron a los representantes de Venezuela Naomi Soazo y Jaime Machado, quienes se quedaron a +3.82.

La medalla de bronce fue para Wendy Simo y Jancarlos Tineo de República Dominicana, con un registro de 8:00.20, a +20.89 de los mexicanos.

Otro oro para México en el Remo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Otro oro para México en el Remo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026Mexsport

México consiguió otro oro en el Remo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Melissa Márquez, Aylin Ibarra, Jennifer de la Rosa y Ximena Castellanos, lograron el título en la prueba cuádruple Sculls W4X.

Las mexicanas cruzaron la meta con un tiempo de 7:10.96, seguida de la representación de Cuba (+0.85) y Venezuela (8.08).

¿CUÁNTAS MEDALLAS LLEVA MÉXICO EN EL REMO DE LOS CENTROAMERICANOS 2026?

  • 6 oros.
  • 3 platas.
  • 2 bronces.

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