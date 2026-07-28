¿Un robo a Suiza? La IFAB admite grave error del VAR en el partido contra Argentina en el Mundial

El futbol internacional se ha visto sacudido por una noticia sin precedentes. La International Football Association Board (IFAB) ha emitido un informe técnico que confirma lo que millones de aficionados sospechaban: la expulsión del delantero suizo Breel Embolo durante el partido de cuartos de final del Mundial 2026 fue el resultado de un "grave error" en la aplicación de los protocolos del VAR.

Cronología de un escándalo arbitral: El fallo que cambió el destino de Suiza

El 11 de julio, el encuentro entre Argentina y Suiza se encontraba en un tenso equilibrio con un marcador de 1-1. Sin embargo, en el minuto 72, una decisión del cuerpo arbitral liderado por el portugués Joao Pinheiro rompió por completo el desarrollo del partido.

La expulsión de Breel Embolo no solo dejó a los helvéticos en inferioridad numérica, sino que, según la propia IFAB, fue producto de una interpretación errónea del reglamento. Posteriormente, el conjunto albiceleste aprovechó la ventaja para imponerse 3-1 en la prórroga.

El error técnico: Mal uso de la "confusión de identidad"

De acuerdo con el desglose del organismo, el VAR y el juez central utilizaron de manera improcedente la cláusula de "confusión de identidad". La IFAB aclaró que esta herramienta está diseñada exclusivamente para rectificar al futbolista infractor cuando el árbitro confunde a un jugador con otro.

En este caso específico de la Copa del Mundo, el protocolo no permitía de ninguna manera "rearbitrar" el lance completo para sancionar una supuesta simulación de Embolo que el colegiado de campo no había considerado inicialmente.

Breel Embolo rompe en llanto después de que el árbitro portugués Joao Pinheiro decidió expulsarlo poco después del empate de Suiza ante Argentina. Reuters

Resolución de la IFAB y consecuencias para el VAR

La resolución técnica es contundente: Pinheiro debía haber retirado la tarjeta amarilla al mediocampista argentino Leandro Paredes, pero bajo ninguna circunstancia correspondía amonestar ni expulsar a Embolo. Esta falla ha tenido repercusiones inmediatas en la normativa del fútbol profesional:

Suspensión del uso experimental: La IFAB ha determinado congelar el uso de este procedimiento de revisión de tarjetas en el VAR a nivel internacional hasta realizar un análisis exhaustivo.

La ha determinado congelar el uso de este procedimiento de revisión de tarjetas en el a nivel internacional hasta realizar un análisis exhaustivo. Murat Yakin tuvo razón: El técnico suizo calificó después del partido la decisión de "inaceptable", señalando que se destruyó de forma injusta la oportunidad de su equipo de avanzar a semifinales por primera vez en su historia.

Este episodio queda marcado como una de las polémicas de VAR más grandes en la historia de la Copa del Mundo, poniendo en entredicho la implementación de nuevas tecnologías en momentos de máxima presión deportiva.