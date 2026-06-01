El ‘Tilón’ Chávez, al borde de las lágrimas por convocatoria de Mateo al Mundial

La Selección Mexicana ya tiene su lista definitiva para el Mundial, y tal como se esperaba, no hubo mayores sorpresas en la nómina entregada por Javier Aguirre.

Desde hace algunos días ya se conocía los nombres de los seleccionados y a pesar de que hubo algunas ausencias por lesión, los que quedaron en el listado son los mejores jugadores mexicanos que hay actualmente.

Mateo Chávez, defensa de la Selección Mexicana, ya entrena en las instalaciones del CAR para la serie de amistosos rumbo al Mundial 2026. Mexsport

En esta convocatoria también se destaca la presencia de varios jóvenes, caso contrario de lo que pasó en Qatar 2022 donde no hubo jugadores promesa. Y uno de ellos es Mateo Chávez, quien ha surgido entre las grandes proyecciones mexicanas.

El llanto del Tilón Chávez por la convocatoria de su hijo al Mundial

Mateo Chávez ha estado haciendo bien las cosas. Tras una serie de buenas actuaciones que lo consolidaron como una pieza importante en el AZ Alkmaar, el lateral izquierdo se subió al barco del Mundial con México.

Al momento de conocer la lista oficial, su padre, Paulo César Chávez, no pudo contener la emoción. Las lágrimas corrieron por el rostro del ‘Tilón’ mientras veía el anuncio, un momento que refleja el sacrificio de toda una familia que apoyó a Mateo desde sus inicios en las fuerzas básicas.

Yo quedé fuera de un Mundial, la verdad que ese es el dolor más grande que yo tuve en mi carrera. Hoy ver a mi hijo (Mateo Chávez) que forma parte de esta lista, pues me llena de mucho orgullo”, declaró.

Ese llanto se volvió viral en redes sociales y entre los aficionados, tanto mexicanos como rojiblancos, ya que ambos son muy queridos por la hinchada del Guadalajara.

Mateo Chávez, de Chivas a poder jugar un Mundial

Mateo Chávez sorprendió a todos con sus buenas actuaciones en Chivas. Su crecimiento exponencial en el Rebaño Sagrado, donde mostró solidez defensiva, proyección al ataque y madurez táctica, llamó la atención de clubes del viejo continente.

Mateo Chávez logró su único gol de la temporada 2025-2026 Redes Sociales

Esas actuaciones le bastaron para dar el salto a Europa con el AZ Alkmaar de la Eredivisie. En Países Bajos, el ‘Tiloncito’ no solo se adaptó rápidamente, sino que se convirtió en un jugador clave para el equipo.

Con el AZ ya fue campeón, sumando un título a su joven carrera y demostrando que su nivel le permite competir por un lugar en la titularidad durante el Mundial.