¡OFICIAL! Roberto Mancini regresa a la Selección de Italia tras veto a Andrea Pirlo

Roberto Mancini fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico de la Selección de Italia, marcando su regreso al banquillo de la Azzurra tras varios años. La Federación Italiana de Futbol confirmó su nombramiento luego de un proceso de elección marcado por la incertidumbre, la polémica y cambios de último momento.

En un principio, Andrea Pirlo figuraba como el principal candidato para asumir el cargo. Sin embargo, su posible llegada desató una fuerte controversia debido a su papel como embajador de una empresa rusa de apuestas deportivas, situación que generó críticas tanto en el entorno del futbol italiano como entre diversos sectores de la opinión pública.

La polémica provocó cambios en la Federación Italiana

La controversia no solo frenó la candidatura de Pirlo, sino que también provocó movimientos al interior de la Federación Italiana. Las diferencias entre los directivos sobre la elección del nuevo entrenador derivaron en la salida de varios integrantes de la cúpula, como Paolo Maldini y Leonardo, reflejando la crisis institucional que vive el futbol italiano tras una serie de resultados decepcionantes en competiciones internacionales.

Ante este escenario, la federación decidió apostar nuevamente por Roberto Mancini, quien dirigió a la Selección de Italia entre 2018 y 2023 y dejó una huella importante al conquistar la Eurocopa 2021, uno de los mayores logros recientes del combinado nacional.

El plan de rescate con Mancini y Ranieri

Ante un vestidor incendiado y una crisis administrativa sin precedentes, los altos mandos del futbol italiano optaron por activar el plan de contingencia:

El DT: Roberto Mancini regresa tras dirigir al equipo entre 2018 y 2023.

Su última aventura: Tuvo un millonario y polémico paso por la Selección de Arabia Saudita.

El Director Deportivo: Claudio Ranieri se incorpora a la estructura de selecciones nacionales para cubrir la baja de Paolo Maldini.

El reto de Roberto Mancini con Italia

En esta nueva etapa, el principal objetivo de Mancini será reconstruir el proyecto deportivo de la Azzurra y devolver al equipo al protagonismo internacional. La Federación Italiana confía en que la experiencia del estratega será clave para fortalecer al grupo, recuperar la identidad futbolística y competir nuevamente por los títulos más importantes en los próximos torneos.